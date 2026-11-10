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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que Irán está «prácticamente acabado» en términos militares y consideró que el conflicto entre ambos países podría acercarse a su final.

El mandatario ofreció estas declaraciones durante una comparecencia sorpresa en la Casa Blanca, luego de reunirse en Washington con el primer ministro y ministro de Exteriores de Catar, Mohamed bin Abderrahmán Al Thani, quien participa como mediador en las negociaciones con Teherán.

Trump calificó de «excelente» el encuentro con el funcionario catarí, según publicó en su plataforma Truth Social. Sin embargo, advirtió que Estados Unidos mantiene la capacidad de reanudar las operaciones militares si cambia la situación en Medio Oriente.

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El presidente afirmó que Catar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Kuwait «prefieren mantener el statu quo». Según explicó, esto implica continuar el bloqueo naval estadounidense y la denominada «Operación Puerta de Hierro» (Operation Iron Gate), dirigida a interrumpir las rutas de abastecimiento de Irán.

Las armas nucleares, un punto innegociable

Trump reiteró que impedir que Irán obtenga armas nucleares constituye una prioridad para su Gobierno.

«Todos han coincidido en que Irán no puede poseer armas nucleares: ¡es un punto innegociable!», expresó.

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Asimismo, advirtió que Washington está preparado para intervenir si las circunstancias lo requieren.

«Si se produjera algún cambio en la situación en Oriente Medio, Estados Unidos está listo para la acción», manifestó.

Trump anticipa un posible fin del conflicto

No obstante, consideró poco probable una nueva intervención militar en este momento. También aseguró que Israel y el resto de la región están protegidos frente a las amenazas iraníes.

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El mandatario dijo que observa «una dinámica positiva hacia el fin de este conflicto» y aseguró que su Gobierno protegerá los intereses estadounidenses durante todo el proceso.

«Una vez concluida esta operación militar, tanto el pueblo estadounidense como el resto del mundo estarán mucho más seguros», afirmó.

El coste de la energía, en el trasfondo electoral

Las declaraciones se produjeron después de una derrota electoral marcada por el descontento de los votantes ante la inflación y el encarecimiento de la energía, en medio del conflicto con Irán.