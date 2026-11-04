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Trump admite que guerra con Irán influyó en derrota republicana, pero repetiría

Durante un acto en la Casa Blanca, Trump defendió la ofensiva militar contra Irán y aseguró que tomaría la misma decisión nuevamente, al considerar que no se puede permitir que ese país desarrolle armas nucleares.

Noemy Vicioso
Trump admite que guerra con Irán influyó en derrota republicana, pero repetiría
Trump admite que guerra con Irán influyó en derrota republicana, pero repetiría
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El presidente estadounidense reconoció que el conflicto provocó un aumento en los precios de los combustibles, lo que generó descontento entre los ciudadanos y afectó los resultados de su partido en las elecciones de medio mandato celebradas el martes.

Durante un acto en la Casa Blanca, Trump defendió la ofensiva militar contra Irán y aseguró que tomaría la misma decisión nuevamente, al considerar que no se puede permitir que ese país desarrolle armas nucleares.

Sus declaraciones se producen luego de que el vicepresidente JD Vance responsabilizara a la guerra de Irán por la contundente derrota republicana en los comicios. En una publicación en la red social X, Vance sostuvo que el conflicto fue uno de los principales factores que provocaron el revés electoral.

La derrota representa un desafío para Trump durante los dos años que le restan de mandato. Esto debido a que los demócratas obtuvieron amplias mayorías en el Senado y la Cámara de Representantes. Esa mayorías podrían dificultar la aprobación de las iniciativas de su Gobierno.

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