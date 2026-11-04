Trump acepta victoria demócrata y se muestra dispuesto a llegar a acuerdos

Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este martes en una entrevista con The New York Times que apunta a una victoria demócrata en las elecciones de medio mandato y aseguró que está dispuesto a «trabajar» con la nueva mayoría del Congreso.

El mandatario aseguró que está «totalmente dispuesto a aceptar esos resultados» y mostró disposición a dialogar: «Esperamos poder trabajar con ellos. Probablemente lleguemos a algún acuerdo», dijo.

Previamente, se deslindó de la derrota en un mensaje en la plataforma Truth Social en el que dijo que los republicanos perdieron porque su nombre no figuraba en la papeleta.

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«No me presenté a las elecciones y, de haberlo hecho, ¡habríamos ganado por una aplastante mayoría! Gracias por su atención a este asunto», dijo.