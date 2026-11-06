Tres estados de EE. UU. ejecutan a condenados a muerte en una misma jornada

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Florida registró su ejecución número 19 del año, con lo que igualó su récord estatal. Jesse Guardado, de 64 años, fue declarado muerto a las 6:13 de la tarde tras recibir una inyección letal en una prisión estatal de Starke.
Guardado había sido condenado por el asesinato de Jackie Malone, de 75 años, ocurrido en 2004 en su vivienda del condado de Walton. El hombre se declaró culpable de apuñalar a la mujer y robarle dinero, joyas y otros objetos de valor para comprar drogas. La víctima le había ayudado anteriormente a conseguir empleo y vivienda.
Antes de morir, Guardado pidió perdón por el sufrimiento causado a la familia de Malone y a sus propios familiares. Su ejecución fue una de las tres realizadas ese día en distintos estados del país.
Notas relacionadas
Tres ejecuciones en una jornada
En Alabama, Michael Taylor, de 54 años, fue ejecutado mediante inyección letal y declarado muerto a las 6:10 de la tarde. Había sido condenado por asesinar a Ivan Moore, de 83 años, y a su esposa Lucille, de 79, durante un robo en su vivienda en 1991.
Taylor tenía 19 años cuando golpeó mortalmente a la pareja con una barra metálica en su residencia de Gadsden. Posteriormente, fue detenido en Birmingham mientras conducía el Cadillac de las víctimas.
La gobernadora republicana de Alabama, Kay Ivey, rechazó las solicitudes para conmutar su condena por cadena perpetua. Los abogados del condenado habían pedido clemencia al considerar su edad e inmadurez al momento del crimen.
En Indiana, Jeffrey Weisheit, de 50 años, fue declarado muerto a las 12:45 de la madrugada en la prisión estatal de Michigan City.
Weisheit había admitido su responsabilidad en el incendio de una vivienda ocurrido en 2010 en la zona de Evansville, donde murieron los dos hijos de su pareja, Alyssa Lynch y Caleb. El condenado esperaba que el gobernador Mike Braun le concediera clemencia y sustituyera la pena de muerte por cadena perpetua, pero la solicitud no prosperó.
El fiscal general de Indiana, Todd Rokita, calificó la ejecución como una justicia esperada durante años para los dos menores.
Contraste con la decisión de California
Las ejecuciones coincidieron con el anuncio del gobernador de California, Gavin Newsom, de que conmutará las 548 condenas a muerte de ese estado. El mandatario argumentó que las ejecuciones autorizadas por el Gobierno son incompatibles con los valores de California.
La decisión contrasta con la política de Florida, donde el gobernador Ron DeSantis ha impulsado la aplicación de la pena capital. Durante 2025, ese estado ha ejecutado a 19 personas, más de la mitad de las 33 ejecuciones registradas en Estados Unidos en lo que va de año, según el texto de agencia.
La jornada también marcó la segunda ocasión desde agosto en que tres estados programaron ejecuciones para un mismo día. Antes de este año, un hecho similar no ocurría desde 2010.
El aumento de las ejecuciones ha reavivado el debate sobre la pena de muerte en Estados Unidos, especialmente después del intento fallido de ejecutar a Christa Pike en Tennessee el pasado septiembre.
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