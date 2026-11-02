Tragedia familiar en Argentina deja cinco muertos en una vivienda

Una tragedia familiar conmociona a la provincia del Chaco, en Argentina, luego de que cinco personas, entre ellas cuatro niños, fueran encontradas muertas tras un violento episodio ocurrido el domingo en una vivienda del barrio Matadero, en la localidad de Quitilipi.

Entre las víctimas figura Rocío Aranda, de 22 años, asesinada por su pareja, un hombre de 25 años identificado por las iniciales A. L. Á. El sospechoso permanece detenido mientras avanzan las investigaciones para establecer las circunstancias y responsabilidades del múltiple crimen.

El hecho ocurrió alrededor de las 6:00 de la mañana en una precaria construcción de madera y nylon ubicada en la calle Islas Malvinas, al 1200. Según las primeras reconstrucciones policiales, después de cometer los asesinatos, el presunto agresor habría provocado un incendio en la vivienda e intentado quitarse la vida.

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Encontraron al hombre inconsciente en el suelo

Cuando los agentes llegaron al lugar encontraron al hombre inconsciente en el suelo y a un bebé de seis meses en brazos de su abuela paterna. Ambos trasladados de urgencia al hospital local, pero el pequeño falleció posteriormente, mientras que el sospechoso quedó bajo custodia policial.

El jefe de la Policía, Fernando Romero, explicó que los peritos de la División Homicidios reconstruyeron una secuencia en la que el hombre habría estrangulado primero a su pareja y posteriormente degollado a los tres menores que permanecían dentro de la vivienda.

Detalles de lo ocurrido

«Primero la estrangula a la señora, a la pareja. Después, la secuencia que sigue, degolló a los tres menores que quedaban dentro de la casa. Él toma a su bebé, que es el único hijo de él con ella», relató Romero al referirse a los resultados preliminares de la inspección.

El funcionario policial agregó que, tras los ataques, el sospechoso habría prendido fuego a la vivienda e intentado ahorcarse mientras sostenía al bebé. La intervención de los vecinos permitió rescatarlo, aunque el niño murió posteriormente. El hombre también quedó inconsciente y tuvo que recibir asistencia médica.

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A las víctimas infantiles las identificaron como Franco Aranda, de cuatro años, y Bernardo Ávalos, de seis meses, hijos de Rocío.

Otras víctimas del violento hecho

También murieron sus sobrinos Adriana Barrios, de cinco años, y Bruno Barrios, de cuatro, quienes eran hijos de su hermana, identificada por las iniciales M. A., de 21 años.

En el centro hospitalario, los médicos evaluaron al principal sospechoso y señalaron que presentaba un cuadro de psicosis aguda. El informe también describió escoriaciones en forma de lazo en la región cervical, múltiples lesiones por contusiones y una posible intoxicación por consumo de drogas.

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Sin embargo, estas condiciones forman parte de las evaluaciones médicas y deberán considerse dentro de la investigación judicial.