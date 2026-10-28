Tornado azota localidad de Chile y deja daños en 25 viviendas

Vientos arrancaron techos en segundos

Los residentes contaron que las fuertes ráfagas levantaron partes de los techos y dejaron daños en las propiedades. María Jovina, vecina de la localidad, explicó que la vivienda de su hijo perdió la mitad del techo y que otra estructura terminó en el patio de su casa.

“Fue un caos y un desastre total, todo muy intenso en cosa de segundos”, expresó a EFE.

Hernán Veas, otro residente de Requínoa, describió el ruido del tornado como similar al de un terremoto. Según contó, el sonido se percibía desde lejos y generaba miedo entre quienes se encontraban en la zona.

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El vecino señaló que ahora deben reconstruir lo afectado y valoró la ayuda que han recibido. También manifestó su esperanza de que la asistencia continúe.

Miles de clientes quedaron sin electricidad

El paso del tornado dejó a más de 8.000 clientes sin suministro eléctrico, según informó la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC).

Especialistas advirtieron que los vientos de esta intensidad pueden provocar daños considerables en distintos tipos de infraestructura. Además, tienen fuerza suficiente para levantar vehículos del suelo.

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El temporal mantiene en alerta a Chile

El tornado se produjo en medio de un temporal que afecta la zona centro-sur de Chile. Entre los sectores más perjudicados figura la zona oriente de Santiago, donde se registraron inundaciones y remociones en masa.

Ante estos efectos, el Gobierno desplegó maquinaria en áreas precordilleranas para atender las consecuencias de las precipitaciones.

El temporal, influido por el fenómeno de El Niño, comenzó a mediados de este año. Desde entonces, ha dejado al menos 16 personas fallecidas y más de 3.000 damnificadas, además de daños en infraestructuras por el desbordamiento de caudales.

Las previsiones meteorológicas indican que las lluvias podrían continuar de manera intermitente hasta diciembre. Se espera que las precipitaciones disminuyan conforme se acerque el verano austral, una temporada en la que se prevén temperaturas elevadas debido al fenómeno de El Niño.