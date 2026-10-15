Hombre asesina a ocho personas, siete de ellas familiares, en Pensilvania

Así ocurrió el tiroteo

Según la reconstrucción de los investigadores, las grabaciones de video y audio recuperadas incluyen sonidos de disparos dentro de la vivienda. Poco antes de las 5:00 de la tarde del viernes, dos mujeres llegaron al lugar y comenzaron a golpear la puerta mientras se encontraban angustiadas.

El hombre salió de la casa y disparó contra ambas cuando intentaban correr hacia él. Después, regresó al interior de la vivienda.

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La Policía llegó minutos después de recibir una alerta del sistema ShotSpotter, una herramienta de detección de disparos que utiliza una red de micrófonos.

Los agentes encontraron sin vida a las dos mujeres en el exterior. Dentro de la casa, localizaron los cuerpos de un niño de cinco años y una niña de un año en la primera planta. También hallaron a otras dos mujeres y dos jóvenes en una escalera.

El sospechoso fue encontrado en el segundo piso. De acuerdo con Lorah, murió por una aparente herida autoinfligida antes de la llegada de los agentes.

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El jefe policial aclaró que algunos sonidos que podían confundirse con disparos provenían de dispositivos utilizados por el equipo SWAT durante la intervención.

Investigan las causas del ataque

Los investigadores prevén entrevistar a otros familiares y analizar los teléfonos móviles de las dos mujeres asesinadas fuera de la vivienda para determinar qué ocurrió antes de la masacre.

«Sabían que algo pasaba en esa casa», afirmó Lorah, quien señaló que la Policía busca esclarecer las circunstancias que precedieron al ataque.

La fiscal del distrito, Elizabeth Hirz, pidió a la población evitar las especulaciones mientras avanzan las pesquisas.

Por su parte, la alcaldesa de Erie, Daria Devlin, destacó la actuación de los agentes que acudieron a la escena y afirmó que enfrentaron circunstancias difíciles con valentía y profesionalidad.

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, expresó su respaldo a la alcaldesa tras el tiroteo.

El debate sobre las armas en Estados Unidos

Shapiro ha defendido medidas para reforzar la seguridad relacionada con las armas de fuego. En 2024, instó a la Asamblea General de Pensilvania a aprobar reformas que incluyeran verificaciones universales de antecedentes y restricciones a las armas fantasma, fabricadas sin números de serie que permitan rastrearlas. Varias de sus propuestas no avanzaron en la legislatura estatal.

Según los datos citados de Gun Violence Archive, Estados Unidos registró más de 400 tiroteos masivos en lo que va de año.

La organización considera tiroteo masivo un incidente en el que cuatro o más personas reciben disparos, sin contar al atacante. Los últimos casos registrados en Pensilvania antes de este suceso ocurrieron en julio, en Filadelfia.

EFE