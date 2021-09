Un tiroteo perpetrado este lunes en la universidad estatal de Perm de Rusia dejó al menos ocho muertos y 28 personas heridas, informó el Comité de Investigación.

Las autoridades rusas indicaron que el incidente ocurrió que una persona no identificada ingresó al centro de estudios y abrió fuego, donde posteriormente una unidad de la policía de tránsito se trasladó al lugar y el sospechoso comenzó a disparar, reseñó Telesur.

Tras escuchar los tiros, algunos estudiantes se encerraron en los auditorios de la universidad para esconderse del atacante.

Otros saltaron por las ventanas para escapar del tiroteo.

Según el Ministerio de Salud, 19 víctimas presentaban heridas de bala.

El joven atacante entró en uno de los edificios de la facultad y comenzó a disparar con un arma de fuego.

El agresor, identificado como un alumno del centro educativo ruso, detenido poco después por un agente.

También portaba un cuchillo, como descubrió después la policía.

El asesino había comprado un arma de caza en mayo.

Poco antes del ataque publicó una foto de él mismo en las redes sociales, posando con un rifle, casco y municiones.

"He pensado en esto durante mucho tiempo, han pasado años y me he dado cuenta de que había llegado el momento de hacer lo que soñaba", dijo en un 'post' desde una cuenta de redes sociales atribuida a él que luego fue eliminada.

En ese mensaje indicó que sus acciones no tenían nada que ver con la política o la religión, sino que estaban motivadas por el odio.

Datos sobre el tiroteo

En otro vídeo, grabado desde una ventana, se puede ver al atacante vestido de negro mientras abre fuego y se dirige hacia la entrada de la facultad.

