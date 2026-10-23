Tiroteo cerca de París deja un muerto y cinco personas heridas

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Un hombre murió y otras cinco personas resultaron heridas este viernes durante varios tiroteos en las localidades de Trappes y La Verrière, en las afueras de París, Francia. La Fiscalía Antiterrorista investiga los hechos como un acto terrorista de motivación racista.
El sospechoso, identificado como Kévin T., nació en 1987 y tiene antecedentes policiales, aunque no por radicalismo. Agentes de la Brigada Anticriminalidad lo arrestaron minutos después de los ataques en la localidad vecina de Coignières.
Según las primeras informaciones, el hombre utilizó una metralleta tipo Sten para disparar varias ráfagas en distintos puntos de ambas localidades, donde reside una proporción importante de personas de origen inmigrante.
Entre los heridos figuran varias personas en estado grave. Una niña de 12 años recibió ocho impactos de bala y se debate entre la vida y la muerte. La Fiscalía informó que los afectados fueron trasladados a varios hospitales de la región, pero su estado de salud aún no se había estabilizado.
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Investigan posible atentado planificado
La Fiscalía Antiterrorista señaló el carácter racista de los ataques y destacó indicios de premeditación. Según las primeras investigaciones, el sospechoso había preparado un artefacto explosivo casero en su domicilio.
El dispositivo tenía tres bombonas de gas conectadas a un temporizador. Las autoridades sospechan que estaba destinado a explotar cuando los agentes acudieran a registrar la vivienda.
Además, la Fiscalía informó del arresto de un familiar cercano al sospechoso. Sin embargo, todavía se desconoce si el hombre actuó solo.
Reacciones políticas tras los tiroteos
Los ataques provocaron reacciones en el ámbito político francés, donde dirigentes y representantes locales cuestionaron el discurso de la extrema derecha por considerar que contribuye a generar un clima de hostilidad hacia la población inmigrante.
El alcalde de Trappes, Ali Rabeh, fue uno de los primeros en señalar el posible componente ideológico del ataque. El funcionario lo calificó como «el primer intento de crimen masivo con connotación islamófoba» y criticó a quienes atribuyen los problemas sociales a las comunidades árabes y musulmanas.
Por su parte, Marine Le Pen, líder de la extrema derecha francesa, condenó los hechos y pidió una respuesta judicial firme.
«Los primeros elementos de la investigación sobre el asesinato y los intentos de asesinato de Trappes revelan un acto criminal de naturaleza terrorista agravado por el móvil abyecto del racismo. La justicia deberá ser implacable«, expresó.
El presidente francés, Emmanuel Macron, también acudió al lugar de los ataques, que calificó como «un punto de inflexión». Durante su intervención, afirmó que se trataba de un acto terrorista planificado para atacar a personas por su color de piel o por su supuesta religión.
«No vamos a ceder ante las ideas que se instalan que justifican este tipo de comportamiento o que crean la atmósfera que puede justificarlos«, manifestó Macron, quien también envió un mensaje de respaldo a los ciudadanos de origen inmigrante.
«Sois franceses, sois la juventud de Francia y esa es nuestra suerte. No bajéis la cabeza, el país os apoyará«, agregó.
El dirigente izquierdista Jean-Luc Mélenchon también reaccionó a los hechos con un mensaje contundente: «El racismo mata».
Francia enfrenta un clima de tensión
Los tiroteos ocurrieron en medio de un ambiente de tensión en Francia, ante una nueva jornada de manifestaciones y el temor del Gobierno a que se repitan los episodios de violencia y vandalismo registrados durante el fin de semana anterior.
Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias de los ataques, determinar si el sospechoso recibió ayuda y establecer las posibles conexiones entre los tiroteos y el artefacto explosivo encontrado en su domicilio.
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