Terremoto sacude China y deja al menos 16 muertos

Al menos 16 personas murieron y decenas resultaron heridas tras un terremoto de magnitud 7 que sacudió este jueves la región del Tíbet, en China, según la agencia estatal de noticias Xinhua.

El epicentro se ubicó a 183 kilómetros al este-noreste de la ciudad de Nagqu, en la región del Tíbet, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Xinhua informó que al menos 339 viviendas se han derrumbado y las autoridades continúan evaluando la magnitud de los daños. Un equipo de rescate ha sido enviado al epicentro.

Publicidad

Las autoridades ferroviarias suspendieron los servicios de tren en las zonas afectadas, de acuerdo con la cadena estatal de televisión CCTV.

La Administración de Terremotos de China activó una respuesta de emergencia de nivel II, su segundo nivel más alto, informó la cadena china CGTN.

En aldeas cercanas al epicentro, las autoridades encontraron al menos a dos personas heridas. También viviendas con grietas visibles, informó Reuters, citando a una cadena estatal de televisión.

Publicidad

Videos difundidos por medios locales mostraron a personas saliendo de sus viviendas cuando se produjo el sismo, informó Reuters. La altitud promedio en un radio de 5 kilómetros del epicentro supera los 4.800 metros, según el Centro de Redes Sismológicas de China