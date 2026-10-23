Terremoto en China deja 16 muertos, 32 heridos y cientos de casas derrumbadas

Epicentro y réplicas

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) situó el terremoto a 183 kilómetros al este-noreste de la ciudad de Nagqu, en el oeste de China, con una profundidad de 18 kilómetros. El movimiento ocurrió a las 16:33 GMT del jueves.

El organismo también registró dos réplicas, de magnitudes 5,2 y 5. La primera tuvo su epicentro a 201 kilómetros al este-noreste de Nagqu, mientras que la segunda se localizó a 207 kilómetros de esa ciudad.

Por su parte, el Centro de Redes Sismológicas de China confirmó que el temblor tuvo una magnitud de 7,0 y ocurrió a las 22:33, hora local, en el condado de Baqing, en la ciudad de Nagqu. Según esa entidad, la zona afectada tiene una población escasa.

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China activa respuesta de emergencia

Tras el terremoto, la Administración Sismológica de China activó el nivel II de respuesta nacional de emergencia por desastres sísmicos, informó Xinhua.

El sistema chino contempla cuatro niveles de respuesta, en los que el nivel I corresponde a la mayor gravedad y el nivel IV a la menor.

El terremoto ocurre después de que otro sismo de magnitud 7,1 sacudiera la región de Xinjiang, en el noroeste de China, el 23 de enero de 2024. En aquella ocasión, no se reportaron víctimas ni daños de gran magnitud, según el texto original.

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EFE