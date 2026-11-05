Supuestos contratos a cambio de sexo salpican a Gustavo Petro

La controversia que enfrenta el expresidente de Colombia Gustavo Petro se intensificó este jueves, luego de que Deicy Jiménez, una exempleada contratista del Estado, publicara en sus redes sociales un video en el que aparece junto al exmandatario, a quien acusa de haberle conseguido contratos públicos a cambio de relaciones sexuales.

Jiménez, de 26 años, difundió la grabación como parte de los señalamientos que hizo públicos en una entrevista con la revista Semana, en la que afirmó que Petro habría mantenido una supuesta red de entre 30 y 40 mujeres que recibían contratos estatales a cambio de encuentros íntimos.

«Hoy publico este video como prueba de que estoy diciendo la verdad», expresó la mujer en su publicación. También pidió protección para ella y su familia, al advertir que responsabilizaría a Petro si les ocurriera algo.

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En las imágenes se observa a ambos en una situación de cercanía física. Sin embargo, la grabación no establece por sí misma la existencia de un intercambio de favores sexuales por contratos públicos.

Petro responde y rechaza las acusaciones

Tras la difusión del material, Petro negó haber utilizado su posición en el Gobierno para conseguir favores sexuales mediante contratos estatales.

«Nunca usé un contrato del Estado para obtener favores de nadie», escribió el exmandatario, quien sostuvo que las mujeres que trabajaron durante su administración se contrataron por sus capacidades y esfuerzos.

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Petro también cuestionó que el video se difundiera en redes sociales antes de que su contenido fuera evaluado por las autoridades. Afirmó que no se conoce con certeza cuándo ni dónde resultó grabado y que ningún perito o juez ha establecido su autenticidad, integridad y contexto.

Su defensa sostuvo que la grabación no constituye, por sí sola, una prueba de corrupción, debido a que en ella no aparece ningún contrato, pago o decisión administrativa.