Sufría bullying y deja un video en redes antes de su fatal decisión

Antes de quitarse la vida, la niña de 12 años de edad Lourdes Suyapa Zúniga alertó a su maestra que sufría bullying y que el viernes 11 de noviembre no iba a asistir a la escuela. Un acto que según su madre ya tenía planeado que se iba a quitar la vida.

El hecho se suscitó en la comunidad de El Zapote, de Santa Barbara, al occidente de Honduras.

«Ella le dijo a la profesora que no iba ir a la escuela. Ya lo tenía planeado. La profesora no le preguntó el por qué no iba llegar a la escuela», narró la angustiada madre a noticieros Hoy Mismo de Televicentro.

Continuó «yo siempre la andaba a mi lado, nunca la dejaba sola. Yo he sufrido, en las buenas y en las malas he estado para ellos, yo he sido padre y madre».

«Ella miraba todas las cosas que a mí me pasaban, no sé si sería por eso, verme que yo sufría tanto, sería que se desesperó, yo nunca la había dejado sola, fue hasta ayer (jueves)», expresó.

Además, la madre comentó que su hija sufría bullying. «Me dijo: ‘tres veces me han encerrado en los baños'».

Alertó que sufría bullying

Rodríguez siguió «como yo tengo mi enfermedad, le dije, mire niña primero me voy a curar de esto y después voy a ir a dar vuelta con las cosas de la escuela, voy a ir a platicar con la profesora que no me la deje sola, no sé si me la tenían amenazada, ella demasiado humilde».

La angustiada madre narró que ella se despidió de su hija antes de irse a la escuela, le tocó las manos y las sintió frías.

Luego le dijo que la acompañara al centro, pero la menor se negó y le respondió «tengo que pasar unas tareas a una libreta».

Antes de quitarse la vida en su casa de habitación, la menor dejó una carta a sus familiares, en la cual se dirigió a su madre diciéndole que «cumplía» un sueño.