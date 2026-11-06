Trump designa a Stephen Miller como nuevo jefe de Gabinete de la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes el nombramiento de Stephen Miller como nuevo jefe de Gabinete de la Casa Blanca. El asesor asumirá uno de los cargos de mayor rango del Gobierno el próximo lunes 9 de noviembre.

Trump informó sobre la designación a través de su red social Truth Social. Allí destacó el trabajo de Miller como actual subjefe de Gabinete y su cercanía con el mandatario.

«Me complace anunciar que el Sr. Stephen Miller, actual subjefe de gabinete de la Administración Trump y uno de mis asesores de mayor confianza, asumirá el cargo de jefe de gabinete a partir del lunes 9 de noviembre de 2026», escribió el presidente.

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Miller sustituirá a Susie Wiles, la primera mujer en ocupar ese cargo. Wiles acompaña a Trump desde el inicio de su segundo mandato, en enero de 2025. También dirigió la estrategia republicana durante las elecciones presidenciales de 2024.

El mandatario informó que Wiles pasará a formar parte de su equipo político. Además, agradeció su trabajo al frente del Gabinete y destacó su desempeño durante su gestión.

«Quiero agradecerle su servicio como jefa de gabinete; ¡ha hecho un gran trabajo!», expresó Trump.