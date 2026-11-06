Trump designa a Stephen Miller como nuevo jefe de Gabinete de la Casa Blanca

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes el nombramiento de Stephen Miller como nuevo jefe de Gabinete de la Casa Blanca. El asesor asumirá uno de los cargos de mayor rango del Gobierno el próximo lunes 9 de noviembre.
Trump informó sobre la designación a través de su red social Truth Social. Allí destacó el trabajo de Miller como actual subjefe de Gabinete y su cercanía con el mandatario.
«Me complace anunciar que el Sr. Stephen Miller, actual subjefe de gabinete de la Administración Trump y uno de mis asesores de mayor confianza, asumirá el cargo de jefe de gabinete a partir del lunes 9 de noviembre de 2026», escribió el presidente.
Miller sustituirá a Susie Wiles, la primera mujer en ocupar ese cargo. Wiles acompaña a Trump desde el inicio de su segundo mandato, en enero de 2025. También dirigió la estrategia republicana durante las elecciones presidenciales de 2024.
El mandatario informó que Wiles pasará a formar parte de su equipo político. Además, agradeció su trabajo al frente del Gabinete y destacó su desempeño durante su gestión.
«Quiero agradecerle su servicio como jefa de gabinete; ¡ha hecho un gran trabajo!», expresó Trump.
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Impulsor de la política migratoria
Stephen Miller nació en California en 1985 y ha sido uno de los principales impulsores de las políticas migratorias de Trump. Entre las medidas que ha promovido figuran el veto de entrada a ciudadanos de países de mayoría musulmana y los intentos de eliminar el programa DACA, creado en 2012 por el entonces presidente Barack Obama.
De familia judía y progresista, Miller es considerado una figura clave del nacionalismo dentro del movimiento MAGA (Make America Great Again), que respalda a Trump.
Estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Duke y comenzó su carrera como colaborador de la congresista republicana Michele Bachmann. Más adelante, trabajó para el senador Jeff Sessions.
Cambio tras derrota republicana
El nombramiento de Miller llega tres días después de la derrota más amplia de los republicanos desde la década de 1970 en las elecciones de medio mandato. En esos comicios, los demócratas recuperaron con amplia ventaja la mayoría del Congreso.
Pese al resultado electoral, Trump ha mantenido su respaldo a las políticas de su Gobierno. Ahora coloca a uno de sus principales asesores en un puesto clave de la Casa Blanca, con lo que mantiene cerca a una de las figuras que más ha impulsado su agenda.
EFE
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