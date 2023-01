SpaceX lanza el cohete Falcon Heavy en una misión clasificada

La compañía aeroespacial SpaceX, dirigida por el empresario Elon Musk, efectuó con éxito el lanzamiento de su cohete superpesado Falcon Heavy, en el marco de la misión clasificada USSF-67 con unidades de carga útil para las Fuerzas Espaciales de EE.UU.

El lanzamiento fue solo el quinto para el Falcon Heavy, que debutó en 2018 al poner en órbita al vehículo Tesla Roadster con un maniquí en traje espacial al volante. La compañía publicó en sus redes un video que recoge los mejores momentos del vuelo realizado por el cohete reutilizable desde su despegue hasta su aterrizaje.

Sped up tracking cam footage of Falcon Heavy from launch to landing pic.twitter.com/RKnRXEz7Gu