Hallan cuerpos de cuatro soldados salvadoreños en Haití

Puerto Príncipe.– Los cuerpos que podrían pertenecer a cuatro soldados salvadoreños desaparecidos en Haití fueron hallados en las afueras de Puerto Príncipe. La información fue publicada este sábado por The New York Times.

El diario estadounidense citó a dos personas cercanas a la misión de seguridad. Sin embargo, la identidad de los cuerpos aún no ha sido confirmada oficialmente.

Los cuatro soldados salvadoreños desaparecieron el domingo. Ese día, saltaron de un vehículo blindado en llamas. El vehículo había sido emboscado por bandas armadas.

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El ataque ocurrió cuando los militares regresaban a su base desde un mercado. Así lo informaron funcionarios de seguridad de El Salvador.

Bukele anunció una operación de rescate

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, afirmó esta semana que bandas armadas haitianas mantenían como rehenes a los cuatro militares.

Los soldados formaban parte de una fuerza de seguridad internacional respaldada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

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Bukele también anunció una operación militar para rescatarlos sanos y salvos. La iniciativa se produjo tras conocerse su desaparición.

El caso ocurre en medio de la violencia de las bandas armadas en Haití. Estos grupos mantienen una fuerte presencia en Puerto Príncipe y sus alrededores.

Por el momento, el reporte sobre el hallazgo no confirma de manera definitiva que los cuerpos pertenezcan a los cuatro soldados desaparecidos.