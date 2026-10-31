Sismo de 5.2 sacude Panamá y obliga a evacuar pasajeros del metro

Un sismo de magnitud 5.2 sacudió Panamá la mañana de este sábado 31 de octubre, sin que hasta el momento se reporten víctimas ni daños materiales, según informaciones de organismos geológicos.

El movimiento telúrico ocurrió a las 10:50 de la mañana, hora local, con una profundidad de 10 kilómetros. Con epicentro ubicado a unos 18 kilómetros al este de Tonosí, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Como medida preventiva, las autoridades suspendieron temporalmente el servicio del Metro de Panamá y evacuaron a los pasajeros de los trenes y las estaciones.

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El temblor se produjo tres semanas después del terremoto de magnitud 7.7 registrado el 9 de octubre. Que dejó tres fallecidos, más de 2,000 damnificados y daños en viviendas y centros educativos.

Las autoridades mantienen el seguimiento de la actividad sísmica en el país.