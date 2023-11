Senador republicano Tim Scott pone fin abruptamente a candidatura para nominación presidencial

Tim Scott anunció abruptamente el domingo por la noche que se retiraba de la campaña para 2024.

EE.UU.- El candidato presidencial republicano, Tim Scott, anunció abruptamente el domingo por la noche que se retiraba de la campaña de 2024, un acontecimiento que sorprendió a sus donantes y a su personal de campaña apenas dos meses antes del inicio de la votación en las principales asambleas del Partido Republicano de Iowa.

El senador por Carolina del Sur, que entró en la carrera en mayo con grandes esperanzas, hizo el anuncio sorpresa en “Sunday Night in America” de Fox News Channel con Trey Gowdy, uno de sus amigos más cercanos. La noticia fue tan inesperada que un trabajador de la campaña le dijo a The Associated Press que el personal de la campaña se enteró que Scott estaba abandonando la campaña al ver el programa.

Amo a Estados Unidos más hoy que el 22 de mayo. Pero cuando regrese a Iowa, no será como candidato presidencial. Suspendo mi campaña. Creo que los votantes, que son las personas más notables del planeta, han sido muy claros al decirme: ‘Ahora no, Tim. Tim Scott, candidato presidencial republicano.

Circunstancias de la salida de Tim Scott

La inminente salida de Scott se produce cuando él y el resto del campo republicano han tenido dificultades en una carrera dominada por el expresidente Donald Trump. A pesar de cuatro acusaciones penales y una serie de otras impugnaciones legales, Trump continúa obteniendo resultados muy por delante de sus rivales en las encuestas, lo que lleva a muchos en el partido a concluir que la carrera efectivamente ha terminado, salvo que se produzca un sorprendente cambio de suerte.

Scott, en particular, ha tenido problemas para ganar terreno en las encuestas, a pesar de que donantes de alto perfil gastaron millones en su nombre. En sus esfuerzos por llevar a cabo una campaña positiva, a menudo fue eclipsado por otros candidatos, particularmente en el escenario del debate. Allí parecía desaparecer mientras otros discutían. Lo que ponía en duda si Scott calificaría para el próximo cuarto debate, que requerirá mayores números de encuestas y más donantes.

Scott es el segundo candidato importante que abandona la carrera desde finales de octubre. El exvicepresidente Mike Pence también suspendió su campaña hace dos semanas. El mismo anunció en una reunión de la Coalición Judía Republicana en Las Vegas que “este no es mi momento”. Pence, sin embargo, estaba detrás de Scott en las encuestas y se encontraba en una situación financiera mucho más precaria.

Scott dijo que no respaldaría de inmediato a ninguno de sus rivales republicanos restantes.

Con información de La Voz de América.