Avión militar de EE. UU. figura en registros de vuelos hacia Haití

Seis vuelos con destino a Haití aparecen este viernes en los registros de FlightAware, plataforma de seguimiento aéreo.

Los movimientos se producen en medio de la búsqueda de cuatro militares salvadoreños desaparecidos tras una emboscada en Croix-des-Bouquets, Haití.

Entre los registros figura SHARK99, indicativo asociado a un avión militar estadounidense Lockheed Martin C-130J Super Hercules.

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La aeronave tenía prevista su llegada a Puerto Príncipe para las 2:07 de la tarde.

Tres vuelos desde Washington D. C.

De acuerdo con los registros citados, tres vuelos procedentes del Aeropuerto Internacional Washington Dulles aparecen identificados como N365TX, GJE1021 y GJE2226.

Sus llegadas estaban programadas entre las 10:13 de la mañana y la 1:05 de la tarde.

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