Avión militar de EE. UU. figura en registros de vuelos hacia Haití

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Seis vuelos con destino a Haití aparecen este viernes en los registros de FlightAware, plataforma de seguimiento aéreo.
Los movimientos se producen en medio de la búsqueda de cuatro militares salvadoreños desaparecidos tras una emboscada en Croix-des-Bouquets, Haití.
Entre los registros figura SHARK99, indicativo asociado a un avión militar estadounidense Lockheed Martin C-130J Super Hercules.
La aeronave tenía prevista su llegada a Puerto Príncipe para las 2:07 de la tarde.
Tres vuelos desde Washington D. C.
De acuerdo con los registros citados, tres vuelos procedentes del Aeropuerto Internacional Washington Dulles aparecen identificados como N365TX, GJE1021 y GJE2226.
Sus llegadas estaban programadas entre las 10:13 de la mañana y la 1:05 de la tarde.
Notas relacionadas
Otros tres vuelos desde El Salvador
Los otros tres movimientos corresponden a vuelos registrados desde El Salvador.
Dos aparecen bajo el identificador HVY601. El tercero figura bajo el indicativo SHARK99, asociado a una aeronave militar de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.
Sin embargo, los registros de seguimiento aéreo no permiten establecer por sí solos la identidad de los pasajeros.
Tampoco confirman la misión específica de cada aeronave.
El Salvador refuerza la búsqueda
El movimiento aéreo coincide con el despliegue de fuerzas especiales salvadoreñas para localizar a cuatro militares desaparecidos.
Los uniformados desaparecieron el pasado 18 de octubre, tras una emboscada atribuida a pandillas en Croix-des-Bouquets.
Según información publicada por The Associated Press, El Salvador envió inicialmente a 100 efectivos para apoyar las labores de búsqueda y rescate.
Además, preparaba el despliegue de otros 100 militares.
El presidente Nayib Bukele anunció una operación para localizar a los cuatro militares desaparecidos.
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