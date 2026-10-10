Seis baños fallan en pleno vuelo y obligan a aterrizar de emergencia en NY

Un vuelo de American Airlines con 287 personas a bordo tuvo que desviarse de su ruta el martes 7 de octubre y aterrizar de urgencia en Nueva York después de que seis de los ocho baños dejaran de funcionar durante una travesía de más de 10 horas entre Madrid y Dallas.

El piloto declaró una alerta internacional de emergencia no crítica y solicitó prioridad de aterrizaje en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK), según reconstruyó The New York Times.

El vuelo AA 37, operado con un Boeing 777, cubría la ruta desde el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas hasta el Aeropuerto Internacional Dallas-Fort Worth (DFW). Con solo dos baños operando para atender a todos los pasajeros y tripulantes, la tripulación evaluó que la situación representaba un problema urgente que justificaba la interrupción del vuelo.

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La Administración Federal de Aviación (FAA) confirmó que fue precisamente la “cantidad inadecuada de baños operativos” la razón formal del desvío.

El piloto declaró “pan-pan” por exceso de peso al aterrizar

Cuando la aeronave se acercó a JFK, el piloto emitió una señal “pan-pan” ante el control de tráfico aéreo, un término internacional que comunica una situación urgente que requiere asistencia, aunque no representa un peligro inmediato para la vida.

El motivo era doble: además del problema sanitario, el avión aún contaba con varias horas de combustible, lo que lo dejaba por encima del peso máximo permitido para un aterrizaje seguro. Ese exceso puede derivar en recalentamiento de frenos y otros inconvenientes técnicos durante la maniobra, informó el NYT.

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El intercambio entre el piloto y el controlador quedó grabado en LiveATC.net, una plataforma que archiva y transmite comunicaciones de tráfico aéreo. “Solo tenemos dos baños operativos a bordo para el American 37”, informó el piloto.

El controlador pidió confirmación: “¿Dijo que solo dos baños? ¿Es correcto?”. A lo que la respuesta fue concisa: “Así es”.

American Airlines realizó una inspección de mantenimiento antes de reanudar el vuelo

La aeronave aterrizó sin inconvenientes en JFK, donde permaneció más de tres horas. American Airlines indicó que el avión pasó por una inspección de mantenimiento antes de retomar el vuelo hacia su destino original. Según el servicio de seguimiento FlightAware, el vuelo continuó rumbo a Dallas una vez concluidos los procedimientos en tierra.

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Por su parte, la aerolínea no precisó qué originó la falla en los sistemas sanitarios, aunque lamentó el impacto en los planes de viaje de sus clientes. “Nunca queremos interrumpir los planes de viaje de nuestros pasajeros y nos disculpamos por el inconveniente”, señaló la empresa en un comunicado citado por Fox 4 News.

Los baños de avión son sistemas complejos que pueden fallar en cadena

Los sanitarios a bordo de una aeronave funcionan mediante presión de aire y son considerablemente más sensibles que los de uso doméstico. De acuerdo con especialistas consultados por CNN, una obstrucción en la tubería puede propagarse y dejar varios baños fuera de servicio al mismo tiempo, ya que los sistemas comparten una red de cañerías interconectadas.

“Es apenas una tubería pequeña, y la gente introduce pañales, cubiertos —he visto hasta latas de gaseosa— porque les fascina ver si pasan”, explicó Nigel Jones, exingeniera de British Airways, en declaraciones recogidas por CNN.

Según Jones, localizar y resolver una obstrucción puede llevar días debido a la extensión del sistema de cañerías y la necesidad de desmontar tramos para encontrar el punto de bloqueo.

Un Boeing 777 estándar cuenta con ocho baños distribuidos en la cabina. En este caso, solo dos permanecieron en funcionamiento durante la mayor parte del trayecto, lo que redujo la disponibilidad a menos de un sanitario por cada 140 pasajeros.