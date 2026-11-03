Seis aviones aterrizan de emergencia en Europa por amenazas de bombas

Seis aviones de pasajeros han tenido que aterrizar de emergencia tras recibir presuntas amenazas de bombas. Uno de los vuelos afectados ha sido uno que se dirigía a Murcia de Ryanair procedente de Mánchester.

La aeronave ha tenido que ser registrada por las autoridades, según ha informado el delegado de Gobierno, Francisco Lucas, aunque la Guardia Civil no ha encontrado explosivos. La tripulación y el pasaje ha sido también registrado. Tras descartar la amenaza, la alerta resultó desactivada y la actividad del aeropuerto se reanudó con normalidad.

Dos vuelos más de la aerolínea irlandesa, uno procedente de Dublín y otro de Lisboa, han tenido que ser registrados por los agentes especializados en Fiumicino (Roma). La alerta, según informa la BBC, también ha sido cancelada.