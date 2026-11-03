Seis aviones aterrizan de emergencia en Europa por amenazas de bombas

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Seis aviones de pasajeros han tenido que aterrizar de emergencia tras recibir presuntas amenazas de bombas. Uno de los vuelos afectados ha sido uno que se dirigía a Murcia de Ryanair procedente de Mánchester.
La aeronave ha tenido que ser registrada por las autoridades, según ha informado el delegado de Gobierno, Francisco Lucas, aunque la Guardia Civil no ha encontrado explosivos. La tripulación y el pasaje ha sido también registrado. Tras descartar la amenaza, la alerta resultó desactivada y la actividad del aeropuerto se reanudó con normalidad.
Dos vuelos más de la aerolínea irlandesa, uno procedente de Dublín y otro de Lisboa, han tenido que ser registrados por los agentes especializados en Fiumicino (Roma). La alerta, según informa la BBC, también ha sido cancelada.
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También ha tenido que ser registrado un vuelo procedente de Londres y con destino a Polonia. El piloto solicitó un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Modlin, en Varsovia, pese a que su destino original era el de Chopin, también en la capital.
Varios países afectados
Además, un vuelo procedente de Copenhague, que también se dirigía a este aeropuerto, solicitó de urgencia tomar tierra. Ambas amenazas también resultaron descartados.
Por su parte, los medios búlgaros informaron del aterrizaje de otra aeronave procedente de Israel, también bajo amenaza.
En total, se contabilizan seis vuelos afectados en las últimas horas por las presuntas amenazas. Se desconoce si los episodios están relacionados.
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