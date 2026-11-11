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El alcalde de Uribia reveló que su familia había recibido amenazas antes del secuestro de Nancy Gómez. Las autoridades desplegaron un operativo para localizarla e impedir que sea trasladada a Venezuela.

Colombia. El secuestro de Nancy Yaneth Gómez Sánchez, esposa del alcalde del municipio de Uribia, en el departamento colombiano de La Guajira, ha generado preocupación en el país, mientras las autoridades mantienen un operativo de búsqueda y surgen nuevas informaciones sobre las amenazas que habría recibido su familia antes del hecho.

El secuestro y las amenazas previas

Gómez, quien también se desempeña como gestora social del municipio, fue secuestrada la mañana de este miércoles 11 de noviembre de 2026, cuando salía de un gimnasio en Uribia, una localidad situada en el norte de Colombia, cerca de la frontera con Venezuela.

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El caso provocó la intervención del Gobierno colombiano, que ordenó movilizar unidades militares y policiales para dar con el paradero de la mujer, ante la posibilidad de que los responsables intenten trasladarla hacia territorio venezolano.



¿Cómo ocurrió el secuestro de Nancy Gómez?

De acuerdo con las primeras informaciones divulgadas por las autoridades colombianas, Nancy Gómez fue interceptada alrededor de las 6:10 de la mañana por varios hombres desconocidos que se movilizaban en vehículos.

Los responsables se llevaron a la esposa del alcalde Jaime Luis Buitrago García y huyeron con rumbo desconocido.

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El hecho ocurrió en Uribia, municipio del departamento de La Guajira, una región fronteriza donde operan diferentes organizaciones armadas ilegales.

Hasta las últimas informaciones disponibles, las autoridades no habían confirmado la liberación de la mujer ni ofrecido detalles definitivos sobre su paradero.



Alcalde revela que su familia había recibido amenazas

Uno de los principales elementos que han surgido tras el secuestro son las declaraciones del alcalde de Uribia, Jaime Luis Buitrago García, quien aseguró que su familia había recibido amenazas desde el año pasado.

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Intimidaciones contra la familia del alcalde

Según explicó a medios colombianos, algunas de estas intimidaciones estaban dirigidas específicamente contra su esposa, debido a su labor como gestora social y sus pronunciamientos sobre los secuestros y la inseguridad en la región.

El funcionario también afirmó que habían presentado denuncias y solicitado protección a las autoridades antes de que ocurriera el secuestro.

Ante la situación, Buitrago pidió a los responsables respetar la vida de Nancy Gómez y facilitar su regreso.

Asimismo, solicitó la colaboración de las autoridades colombianas y venezolanas para lograr su liberación.

¿Qué ha dicho el presidente de Colombia?

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, informó que ordenó el despliegue de la Fuerza Pública y la activación de un operativo especial para impedir que los secuestradores crucen la frontera con Venezuela.

«Desde el primer momento ordené el despliegue total de nuestra Fuerza Pública y la activación de un plan candado para impedir que los secuestradores crucen la frontera y trasladen a la víctima a territorio venezolano», expresó el mandatario a través de su cuenta en X.

El gobernante aseguró que se utilizarán las capacidades disponibles del Estado para localizar a la mujer y llevar a los responsables ante la justicia.

«He ordenado emplear todas las capacidades del Estado para dar con su paradero, rescatarla sana y salva y llevar a los responsables ante la justicia», agregó.

También manifestó su solidaridad con el alcalde de Uribia y su familia.

Esto es lo que se sabe del secuestro de la esposa de un alcalde en Colombia



¿Quiénes estarían detrás del secuestro?

Las autoridades colombianas investigan la posible participación del Ejército de Liberación Nacional (ELN), organización guerrillera que mantiene presencia en diferentes zonas del país.

Indicios sobre los posibles responsables

El presidente De la Espriella señaló que los primeros informes de inteligencia apuntan a este grupo armado como posible responsable del secuestro.

Por su parte, el comandante de las Fuerzas Militares, mayor general Erik Rodríguez Aparicio, también atribuyó el hecho al ELN.

Sin embargo, la responsabilidad de esta organización no ha sido establecida de manera concluyente y las investigaciones continúan.

En La Guajira también operan las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), grupos que mantienen disputas por el control territorial y las rutas fronterizas.



¿Qué están haciendo las autoridades para encontrarla?

El Gobierno colombiano dispuso la participación de unidades especializadas de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares en las operaciones de búsqueda.

Despliegue de búsqueda en la frontera

Entre los organismos involucrados figuran el Gaula Militar, la Décima Brigada del Ejército y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

El gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar, informó que estableció contacto con las autoridades nacionales para coordinar las acciones de búsqueda y rescate.

Asimismo, anunció el desplazamiento del director del Gaula hacia el departamento para reforzar las labores destinadas a localizar a la esposa del alcalde.

Las autoridades mantienen vigilancia en puntos estratégicos de la región, especialmente en las vías que conducen hacia la frontera con Venezuela.

¿Por qué preocupa la cercanía con Venezuela?

La ubicación geográfica de Uribia, en el departamento de La Guajira, constituye uno de los principales desafíos para las autoridades colombianas.

La región comparte una extensa frontera con Venezuela y cuenta con zonas de difícil acceso, lo que genera preocupación ante la posibilidad de que los secuestradores intenten trasladar a la víctima fuera del país.

Precisamente por esta razón, el Gobierno ordenó activar un plan de cierre de vías y reforzar los controles fronterizos.

Mientras continúan las investigaciones, la familia de Nancy Gómez espera obtener información sobre su paradero y conseguir su liberación.

El caso también ha vuelto a poner sobre la mesa la situación de seguridad en La Guajira, una región afectada por la presencia de organizaciones armadas ilegales y las amenazas contra autoridades locales y sus familiares.