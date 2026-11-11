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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó el despliegue de todas las capacidades de la Fuerza Pública para localizar y rescatar a Nancy Gómez, esposa del alcalde del municipio de Uribia, Jaime Buitrago, quien fue secuestrada la mañana de este miércoles en el departamento de La Guajira, al norte del país.

El rapto ocurrió alrededor de las 6:10 de la mañana, hora local. De acuerdo con las informaciones preliminares, los secuestradores pretenderían trasladar a la mujer hacia Venezuela, por lo que las autoridades activaron un plan de seguridad para impedir que salga del territorio colombiano.

A través de una publicación en la red social X, el mandatario informó que ordenó un despliegue total de la Fuerza Pública y la activación de un plan candado para cerrar posibles rutas de escape hacia la frontera.

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó el despliegue de todas las capacidades de la Fuerza Pública

“He ordenado emplear todas las capacidades del Estado para dar con su paradero, rescatarla sana y salva y llevar a los responsables ante la justicia. Toda mi solidaridad con el alcalde de Uribia y su familia en estos momentos de angustia”, expresó De la Espriella.

ELN, señalado de forma preliminar

El presidente señaló preliminarmente al Ejército de Liberación Nacional (ELN) como posible responsable del secuestro, aunque las investigaciones continúan para establecer quiénes participaron en el hecho.

¡DESPLIEGUE TOTAL DE LA FUERZA PÚBLICA PARA RESCATAR A LA ESPOSA DEL ALCALDE DE URIBIA!



Hoy, a las 6:10 de la mañana, fue secuestrada la esposa del alcalde de Uribia, en el departamento de La Guajira.



Desde el primer momento ordené el despliegue total de nuestra Fuerza Pública… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 11, 2026

Disputa entre grupos armados en La Guajira

En la zona donde ocurrió el secuestro operan diferentes organizaciones armadas, entre ellas el ELN, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), una estructura criminal de origen paramilitar, y grupos disidentes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Estas organizaciones mantienen disputas por el control territorial de La Guajira, departamento colombiano ubicado en la frontera con Venezuela y considerado un punto estratégico para las actividades de los grupos armados.

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Búsqueda y vigilancia en la región

Las autoridades mantienen las operaciones de búsqueda y vigilancia en la región para localizar a Nancy Gómez, evitar que sea trasladada a territorio venezolano y capturar a los responsables del secuestro.