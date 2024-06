Se une al equipo de Biden sobrina de Trump la noche del debate electoral

Washington.-Mary Trump, sobrina del expresidente estadounidense Donald Trump, se unió este jueves al equipo del actual mandatario, Joe Biden.

Esta se une como invitada especial de la spin room, el espacio donde el personal del líder demócrata comentará a la prensa el debate electoral de este jueves por la noche.

Mary Trump es una de las voces elegidas por el bando de Biden para «hablar de lo que está en juego en esta elección y del claro contraste sobre los temas que la definirán», se confirma en un comunicado, sé un portavoz.

La solidaridad de Mary Trump al rival electoral de su tío no es sorprendente. La escritora y psicóloga, de 59 años, ha hablado públicamente en el pasado del «racismo» y la «incompetencia» del expresidente.

«Solía tener pena por él, pero luego eso me resultó imposible», dijo en una entrevista hace más de tres años Mary Trump.

La sobrina de expresidente asegura que siempre ha estado consciente de la crueldad de su pariente. «Toda mi vida he sido testigo del narcisismo y la crueldad de mi tío», afirmó este jueves en un comunicado difundido por la campaña de Biden.

Según recalcó, «su sentido de inferioridad siempre ha impulsado sus celos y su necesidad patológica de dominar a los demás».

«Estoy esta noche en Atlanta para recordarles a todos quién es como persona y cómo gobernaría como presidente, porque hay mucho en juego como para que nos equivoquemos», añadió la sobrina.

En su libro ‘Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man’ (‘Demasiado y nunca suficiente: cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo’), publicado en 2020, ponía ya sobre la mesa los secretos de su familia y reflejaba que en esta el dinero era el único valor.

Debate presidencial: Biden y Trump, donde estará Mary Trump

El demócrata Joe Biden, y su antecesor, el republicano Donald Trump, se encontrarán este jueves en el primer debate presidencial de CNN previo a las elecciones de noviembre.

Por primera vez en la historia de EE. UU., un presidente en ejercicio y un expresidente del país se verán cara a cara mientras luchan por regresar a la Casa Blanca. Asimismo, Biden y Trump llegarán hasta los estudios de la televisora CNN en Atlanta, Georgia, para dar inicio al intercambio, previsto para las 9 de la noche hora local.

Sin audiencia

A diferencia de eventos anteriores, este no tendrá audiencia ni declaraciones de apertura. No se permitirán accesorios ni notas escritas previamente en el escenario, únicamente un lapicero, una libreta y una botella de agua por cada participante.

Un lanzamiento de moneda determinó que Trump pronunciaría el discurso al final de los 90 minutos pautados. Bajo el mismo método, Biden pudo escoger su posición en la tarima y decidió aparecer a la derecha de los televisores.

Durante el primer debate entre Trump y Biden en 2020, el expresidente republicano resaltó por sus constantes interrupciones al entonces candidato demócrata. En esta ocasión, ambos se basarán en un conjunto de reglas y condiciones mutuamente acordadas.

Entre ellas, la determinación de que el micrófono de cada candidato estará silenciado, excepto cuando sea su turno de hablar.

Con Información de EFE.