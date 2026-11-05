Se llevan los US$847 millones del Powerball con un solo boleto

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Nueva Jersey, EE.UU.- Un boleto vendido en Nueva Jersey acertó la combinación ganadora del Powerball y se llevó el premio mayor de US$847 millones, correspondiente al sorteo del miércoles 4 de noviembre, informó este jueves la organización de la lotería.
El ganador obtuvo el noveno premio más grande en la historia de este popular juego de azar, luego de que sus números coincidieran con los cinco principales y el número adicional denominado Powerball rojo.
La combinación ganadora estuvo integrada por los números 15, 34, 41, 53 y 56, mientras que el 21 resultó seleccionado como Powerball rojo. El multiplicador Power Play fue de 2X.
Según los resultados oficiales, ningún otro boleto acertó los cinco números blancos necesarios para obtener los premios de US$1 millón o US$2 millones correspondientes a esa categoría.
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El afortunado ganador tendrá dos alternativas para recibir el dinero. La primera consiste en un pago único de US$363.1 millones, mientras que la segunda contempla una anualidad de US$847 millones, distribuida en 30 pagos crecientes durante un período de 29 años.
Ambas modalidades estarán sujetas a las retenciones e impuestos correspondientes, por lo que el monto neto recibido será inferior a las cifras anunciadas.
Este premio representa el segundo acumulado más elevado entregado por Powerball durante 2026. El primero correspondió a los US$1,040 millones que obtuvo un jugador de Illinois el pasado 12 de agosto.
Tras la identificación del boleto ganador, el acumulado del Powerball volverá a comenzar en US$20 millones para el próximo sorteo, programado para el sábado 7 de noviembre.
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