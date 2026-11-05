Se llevan los US$847 millones del Powerball con un solo boleto

Nueva Jersey, EE.UU.- Un boleto vendido en Nueva Jersey acertó la combinación ganadora del Powerball y se llevó el premio mayor de US$847 millones, correspondiente al sorteo del miércoles 4 de noviembre, informó este jueves la organización de la lotería.

El ganador obtuvo el noveno premio más grande en la historia de este popular juego de azar, luego de que sus números coincidieran con los cinco principales y el número adicional denominado Powerball rojo.

La combinación ganadora estuvo integrada por los números 15, 34, 41, 53 y 56, mientras que el 21 resultó seleccionado como Powerball rojo. El multiplicador Power Play fue de 2X.

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Según los resultados oficiales, ningún otro boleto acertó los cinco números blancos necesarios para obtener los premios de US$1 millón o US$2 millones correspondientes a esa categoría.