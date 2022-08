Se incrementan a 505 los casos por viruela del mono en Perú

Perú.-El ministro de Salud, Jorge López, confirmó esta mañana que los contagios por la viruela del mono en Perú han superado los 500 casos. Aunque el titular del sector no quiso confirmar la cifra; indicó que se han dado de alta a más de 180 personas que fueron diagnosticadas por este virus.

López sostuvo que entre las medidas que está tomando el Minsa es la de búsqueda activa de las personas que han tenido contacto con pacientes diagnosticados por la viruela y por ello es que se ha dado este incremento de casos.

Sobre la vacuna, el ministro manifestó que el comité de expertos aún están evaluando la posibilidad de adquirir las dosis, pero hasta el momento no está confirmado.

“Lo que tenemos que tener presente es que tenemos un equipo; un comité de expertos, el cual está encargado en decir si necesitamos las vacunas o no. Muy aparte de eso que tenemos un equipo, por que la decisión no solo es de mi parte, también estamos en conversaciones con la OPS; la cual es la única entidad encargada de la compra de vacunas”, precisó ayer en conversación con la prensa.

De acuerdo a la sala situacional de la viruela del mono del Minsa, ocho casos por este virus se encuentran hospitalizados y Lima sigue registrando el mayor número de contagios con 460. Le sigue La Libertad con 23, Loreto 3, Ica 3, Junín 2, Cusco 2 y Arequipa 2.

El ministro de Salud a su vez aclaró que hasta el momento no se han registrado muertes por la viruela del mono y que la persona que falleció hace unos días en el Hospital Dos de Mayo fue a causa de una infección generalizada por enfermedades existentes.



“La persona que falleció en el hospital 2 de mayo tenía comorbilidades. Tenía abandonado el tratamiento que tenía. Él llega por otra enfermedad, cuando le hacen los exámenes se dan cuenta que también tenía la viruela del mono. No fallece por viruela del mono sino por otras comorbilidades que tenía”, detalló.



Expertos analizaron la situación de esta enfermedad e indicaron que los mecanismos de transmisión incluyen el contacto estrecho con una persona con el virus; piel con piel o contacto sexual, así como la inhalación de gotas respiratorias de personas en periodo infeccioso.

Entre los síntomas para detectar que hay un contagio con viruela del mono están erupción o ampoyas inexplicables en la piel, dolor en el área de lesiones de la piel; fiebre mayor a 38°, cansancio, dolor de músculos, dolor de cabeza y ganglios inflamados.

El Minsa también dio a conocer que ha puesto a disposición la línea gratuita 113 para todas las personas que tengan dudas respecto a los síntomas y posibles contagios.

“Lo que se ha detectado es que la mayoría de casos, casi el 95% de casos son en Lima y cerca del 90% son de sexo masculino, pero no podemos estigmatizar a todos los que tienen esa opción sexual porque cualquier persona, sea niño, adulto, mujer u hombre, siempre pueden contagiarse si tienen contacto con una persona infectada”, precisó Cesar Portella, Presidente del Comité de Salud Pública del Colegio Médico del Perú.

Por su parte, el médico infectólogo Carlos Medina resaltó que existe un grave peligro al estigmatizar la viruela del mono.

“La estigmatización ocasiona que no se pueda cortar la cadena de transmisión, porque una persona que se siente estigmatizada no acude a un centro atenderse eso, al no poder controlar su cuadro también se impide evaluar sus contactos o bloquear la enfermedad. Es decir, se obstaculiza el proceso de frenar la separación”, advirtió.