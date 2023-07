Un soldado estadounidense penetró en territorio de Corea del Norte durante una visita turística a la frontera con Corea del Sur, altamente vigilada, y se cree que fue retenido, según informó el mando de Naciones Unidas en ese sector.

Un funcionario estadounidense confirmó que se trata de un soldado y que se cree que está detenido por Corea del Norte. Por su parte, CBS News, citando a funcionarios estadounidenses, aseguró que era un miembro de bajo rango del ejército estadounidense que estaba siendo escoltado a casa por razones disciplinarias. Pero que logró salir del aeropuerto y unirse a un grupo de turistas.

Dos funcionarios estadounidenses dijeron que el detenido era el soldado raso Travis King, que acababa de salir en libertad de una cárcel surcoreana donde lo habían encerrado bajo acusaciones de asalto y enfrentaba nuevas medidas disciplinarias en Estados Unidos.

King, de poco más de 20 años, llevado al aeropuerto para su traslado a la base de Fort Bliss, Texas. Pero en lugar de subir al avión escapó y se unió a un grupo de turistas que fueron a recorrer la aldea fronteriza de Panmunjom. Desde allí cruzó corriendo la frontera, dijeron los funcionarios, que hablaron bajo la condición de anonimato al adelantarse al anuncio oficial.

En una conferencia de prensa en el Pentágono, el secretario de Defensa, Lloyd Austin, no nombró a King, pero confirmó que un soldado estadounidense probablemente estaba preso en Corea del Norte.

Acotó que su mayor preocupación era el bienestar de la tropa. “Esto se desarrollará en los próximos días y horas, y los mantendremos informados”.

Se desconocían de inmediato los detalles sobre King, tales como su pueblo de origen y las acusaciones adicionales que enfrentaba. Tampoco estaba claro cómo logró salir del aeropuerto estando custodiado.

Desde que terminó la guerra de Corea de 1950-1953, con un armisticio y no con un tratado de paz, los dos países siguen técnicamente en conflicto, y su frontera, muy vigilada, consiste en una zona desmilitarizada. Soldados de ambos Estados trabajan frente a frente en el Área de Seguridad Común, al norte de Seúl, supervisada por el mando de Naciones Unidas.

El lugar es también un popular destino turístico, y cada día acuden a él cientos de visitantes, del lado surcoreano. En 2019, el entonces presidente estadounidense Donald Trump se reunió con el líder norcoreano Kim Jong Un en la localidad fronteriza de Panmunjom, e incluso estuvo en territorio norcoreano al cruzar la línea de demarcación.

Según la cadena de televisión surcoreana SBS, la persona que cruzó la frontera es un soldado estadounidense. El Ministerio surcoreano de Defensa declinó hacer comentarios a AFP.

Un testigo, que afirmó haber participado en la misma excursión, declaró al canal CBS News que el grupo había visitado uno de los edificios de la zona cuando “ese hombre soltó un sonoro ‘ja ja ja’ y se puso a correr entre los dos edificios”.

Primero pensé que era una broma mala, pero, cuando no regresó, me di cuenta de que no era una broma y entonces todo el mundo reaccionó y las cosas se volvieron una locura.

Explicó.