Santiago Peña renuncia a la presidencia de Paraguay

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó su renuncia al cargo este jueves, en medio de la crisis política y financiera desatada por la intervención de Ueno Bank, entidad vinculada a antiguos socios comerciales del mandatario.

La salida del jefe de Estado la había adelantado Rodolfo Friedmann, integrante de la Junta de Gobierno del oficialista Partido Colorado, quien confirmó que Peña presentaría su dimisión ante el Congreso paraguayo.

El dirigente también señaló que la intención del oficialismo es que el actual vicepresidente, Pedro Alliana, asuma la Presidencia, mientras que Antonio Barrios ocupe la Vicepresidencia.

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La renuncia se produce en medio de un proceso de juicio político impulsado en el Congreso paraguayo, luego de que distintos sectores de la oposición y del oficialismo exigieran la salida del mandatario por los cuestionamientos relacionados con Ueno Bank.

Según consignó Infobae, la acusación parlamentaria contempla cinco causales, entre ellas presuntos conflictos de intereses, irregularidades en el manejo de fondos previsionales. También operaciones crediticias por unos US$123 millones con empresas relacionadas.

El documento también cuestiona la participación patrimonial de Peña en Ueno Holding, luego de que el mandatario declarara ante la Contraloría General de Paraguay acciones por un valor nominal de 6.144 millones de guaraníes.

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La entidad financiera la intervino el Banco Central de Paraguay, lo que desencadenó protestas de ahorristas. También una crisis que terminó por comprometer la continuidad política del mandatario.