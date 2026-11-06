Santiago Peña anuncia que acudirá al juicio político en su contra en Paraguay

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció este jueves que se presentará ante el Senado para ejercer su derecho a la defensa en el juicio político que enfrenta por la crisis relacionada con el cierre de Ueno Bank.

El anuncio se produjo poco después de que fracasara, por falta de cuórum, una sesión del Congreso en la que se trataría su renuncia.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Peña reconoció que el país atraviesa horas de preocupación e incertidumbre. Ante la continuidad del proceso, confirmó que comparecerá para presentar sus argumentos y pruebas.