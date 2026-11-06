Santiago Peña anuncia que acudirá al juicio político en su contra en Paraguay

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El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció este jueves que se presentará ante el Senado para ejercer su derecho a la defensa en el juicio político que enfrenta por la crisis relacionada con el cierre de Ueno Bank.
El anuncio se produjo poco después de que fracasara, por falta de cuórum, una sesión del Congreso en la que se trataría su renuncia.
A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Peña reconoció que el país atraviesa horas de preocupación e incertidumbre. Ante la continuidad del proceso, confirmó que comparecerá para presentar sus argumentos y pruebas.
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«Lo haré con argumentos y pruebas, con respeto a la Constitución y a las instituciones de la República», expresó el mandatario.
Asimismo, sostuvo que ejercerá su derecho a la defensa, aunque algunos sectores ya hayan adelantado su decisión sobre el proceso.
Peña aclaró que su decisión no responde a una cuestión de orgullo personal, sino a su compromiso de rendir cuentas y ofrecer explicaciones al pueblo paraguayo.
«Porque rendir cuentas y dar explicaciones también es una responsabilidad frente al pueblo paraguayo», manifestó.
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