Santiago Peña queda bajo arresto domiciliario tras su destitución en Paraguay

El expresidente de Paraguay Santiago Peña quedó bajo arresto domiciliario este viernes, horas después de que el Senado lo destituyera mediante un juicio político relacionado con la crisis de Ueno Bank.

La Policía Nacional informó que Peña se encuentra detenido en su residencia, tras una orden emitida por la Fiscalía. La medida forma parte de una investigación penal por presuntos delitos vinculados al colapso de la entidad bancaria.

Investigan el uso de fondos públicos

Los legisladores acusaron a Peña de utilizar su influencia política para canalizar cientos de millones de dólares de fondos públicos hacia Ueno Bank.

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También señalaron que los reguladores habrían pasado por alto préstamos internos considerados riesgosos. El exmandatario ha negado haber cometido delitos.

La Fiscalía investiga posibles delitos de lesión de confianza y otros hechos relacionados con la caída del banco. Las pesquisas también alcanzan a antiguos funcionarios de la entidad y autoridades del sistema financiero paraguayo.

Senado destituyó a Peña

La detención ocurrió después de que el Senado declarara culpable a Peña de mal desempeño de funciones y aprobara su destitución.

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La crisis comenzó tras la intervención de Ueno Bank por parte del Banco Central de Paraguay. La entidad tenía cerca de 2.9 millones de clientes y administraba importantes fondos de instituciones públicas.

Tras la salida de Peña, el vicepresidente Pedro Alliana asumió la Presidencia para completar el período de Gobierno.