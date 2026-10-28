Saldo de muertos sube 68 y 77 heridos tras choque de trenes en España

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Urda, España.- Al menos 68 personas han muerto en un accidente ferroviario que se ha producido este miércoles por la mañana a la altura de la estación de Urda (Toledo), según han confirmado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Hay, además, 77 heridos hospitalizados, de ellos 15 muy graves.
Desde el lugar del accidente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que la investigación “llegará hasta el final y si ha habido negligencias, se sabrá”, afirmando que “no es asumible para un país como España” sufrir dos accidentes graves en la alta velocidad en menos de un año.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha calificado de “absolutamente inverosímil” el accidente, que se ha producido un fallo del LZB, uno de los sistemas de seguridad de la vía (LZB). Ha añadido que, sin haber resuelto ese fallo, se dio orden, de forma “inexplicable”, de reanudar la marcha.
La Guardia Civil y la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios han interrogado al operario del centro de control que regulaba el tráfico de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla cuando se ha producido el choque y a las personas que se encontraban en el centro de control.
Finalmente, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado que “España tiene derecho a saber qué está pasando con sus infraestructuras”.
Renfe ha puesto a disposición el número 900 10 10 20. Iryo, por su parte, ha habilitado el 900 001 403. El Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha activado el 900 122 112.
Fuentes del puesto de mando avanzado dan por hecho que la cifra actual de 68 fallecidos va a superar los 70
Notas relacionadas
Se espera fallecidos no lleguen a 80
El último balance del siniestro ferroviario deja cuatro heridos en estado crítico y 68 fallecidos que fuentes de distintas administraciones asumen que aumentará. Fuentes del puesto de mando avanzado dan por hecho que la cifra superará “por desgracia sin ninguna duda” los 70 y esperan que no lleguen a 80.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha explicado además que, dentro de los 68 fallecidos contabilizados, los equipos de rescate han localizado a cuatro cadáveres en el Iryo, pero aún no han podido ser extraídos. El cuerpo de otro pasajero sí que han logrado sacarlo.
García-Page ha mantenido una reunión por la tarde con el ministro de Transportes, Óscar Puente en el dispositivo organizado a pocos metros del siniestro. El presidente autonómico ha explicado que durante la noche continuarán las tareas para levantar los dos vagones del Iryo que se encuentran en peor estado.
Los peores pronósticos se centran en el vagón uno del Iryo es el que más preocupa, que es el que ha quedado en peor estado. También se da por seguro que una vez se levanten los vagones más afectados se descubrirán nuevos cadáveres.
Fuente El País
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