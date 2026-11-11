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Las negociaciones tripartitas entre Rusia y Ucrania, con la mediación de Estados Unidos, concluyeron este miércoles en Abu Dabi después de aproximadamente dos horas de conversaciones a puerta cerrada, en una nueva jornada de contactos diplomáticos orientados a buscar posibles vías para avanzar hacia una solución del conflicto armado.

Concluyen las negociaciones entre Rusia, Ucrania y EE.UU. en Abu Dabi

La reunión, que tuvo una duración considerablemente menor que la primera jornada, cuando las conversaciones se prolongaron durante unas cuatro horas, se desarrolló bajo estricta reserva y sin que trascendieran detalles completos sobre los asuntos tratados ni sobre los posibles acuerdos alcanzados.

De acuerdo con medios rusos, que citaron fuentes oficiales, las delegaciones abordaron cuestiones relacionadas con el desarrollo de las negociaciones y las posibilidades de acercar posiciones entre Moscú y Kiev, en medio de las diferencias que todavía separan a ambos gobiernos.

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La participación de Washington como mediador representa un elemento central de estos contactos, en los que Estados Unidos busca facilitar el diálogo entre las partes y explorar alternativas diplomáticas para reducir las tensiones y avanzar hacia un eventual entendimiento.

Aunque la conclusión de esta nueva ronda no supone por sí misma un acuerdo de paz, el desarrollo de las conversaciones mantiene abierto el canal diplomático entre los países enfrentados.

Seguridad, territorio y posibilidad de tregua

Se espera que en breve las partes hagan comentarios a la prensa acerca de los resultados de las dos jornadas de consultas, que estuvieron centradas en las garantías de seguridad para ambos bandos y para Europa, en la cuestión territorial y en un posible alto el fuego, que Moscú rechaza categóricamente.

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Garantías de seguridad y diferencias sobre la tregua

Al inicio de la segunda jornada de negociaciones, el jefe de la delegación ucraniana, Rustem Umérov, explicó que la parte ucraniana se reunirá por separado con los representantes de sus socios europeos presentes en Abu Dabi tras el encuentro a tres bandas con estadounidenses y rusos.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, señaló, por su parte, que el líder ruso, Vladímir Putin, «está siendo informado en todo momento sobre lo que acontece en Abu Dabi».

Durante las conversaciones también se abordaron las garantías de seguridad que Ucrania espera obtener una vez concluya la guerra, así como sus aspiraciones de incorporarse a la Unión Europea (UE) y a la OTAN.

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Zelenski explicó que sus representantes volvieron a plantear la posibilidad de establecer treguas parciales o acordar un alto el fuego total que permita continuar las negociaciones diplomáticas sin que se mantengan los enfrentamientos militares.

Rusia rechaza esa opción y se ha mostrado particularmente interesada en avanzar hacia un acuerdo que vaya más allá de la guerra con los ucranianos y satisfaga algunas de las demandas sobre la expansión de la OTAN hacia el este con las que ha justificado su invasión de Ucrania.

El papel de Estados Unidos y la presencia europea

El enviado estadounidense Steve Witkoff se felicitó ayer por el carácter «constructivo» de la reunión a tres del martes y señaló que el objetivo de EE.UU. es «poner fin a esta guerra devastadora y establecer los acuerdos de seguridad necesarios para una Ucrania soberana, segura y próspera y una paz duradera en toda Europa».

Aunque no participan en los contactos que mantienen ucranianos, estadounidenses y rusos, en Abu Dabi están presentes los consejeros de seguridad de los Gobiernos de Alemania, Reino Unido, Francia e Italia, además de representantes del Consejo Europeo y de la OTAN.