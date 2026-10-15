Rusia rechaza plan de paz para Ucrania por falta de garantías a largo plazo

Bakú.- El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, rechazó hoy el nuevo plan de paz para Ucrania, filtrado por medios estadounidenses, por contemplar un alto el fuego pero no contribuir a un arreglo a largo plazo entre las partes.

«Según las filtraciones en la prensa, hay cuatro puntos, el último de los cuales establece un alto el fuego inmediato a lo largo de la línea de contacto. No hay ideas, al menos en las filtraciones que yo he visto, sobre cómo avanzar realmente hacia una paz sostenible a largo plazo», dijo Lavrov en los márgenes de la cumbre de la Conferencia de Interacción de Medidas de Confianza en Asia (CICA).

El jefe de la diplomacia rusa señaló que cualquier tregua será violada «sin falta» por parte de Ucrania y «sus amos europeos». A la vez, agregó, que Moscú no ha recibido dicha propuesta por canales oficiales.

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Según el ministro ruso, desde la reunión de los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y de Estados Unidos, Donald Trump, en Alaska en agosto de 2025, se ha producido «un retroceso constante» de iniciativas e ideas occidentales acerca de la paz en Ucrania.

«Esto significa que todo se decidirá por medio de nuestras fuerzas armadas, a pesar de nuestra plena disposición a entablar negociaciones normales, razonables y honestas», aseveró.