Rusia acusa a Ucrania de violar el principio fundamental del OIEA y rozar el “terrorismo nuclear»

Moscú, Rusia.- Ucrania viola el principio fundamental del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) al lanzar ataques contra objetos de infraestructura nuclear, incluida la planta de Zaporozhie, informó este miércoles desde la Cancillería rusa.

«No se puede disparar contra instalaciones nucleares, no se pueden exponer las plantas nucleares a la artillería o a cualquier otro tipo de fuego. Es extremadamente peligroso», afirmó este miércoles Ígor Vishnevetsky, vicejefe del departamento de la Cancilería rusa sobre problemas de no proliferación nuclear y control de armas; durante su intervención en la conferencia de países firmantes del Tratado de No Proliferación Nuclear.

«La parte ucraniana lo entiende muy bien; sin embargo lo hace dedicándose prácticamente al terrorismo nuclear; y es muy preocupante que sea apoyada en este sentido. Esto significa alentar al agresor -en este caso a Ucrania- a continuar con estas acciones irresponsables. Esto podría terminar en un desastre», advirtió.

Asimismo, aseguró que Moscú está muy interesada en organizar la visita de una delegación del OIEA a la planta de Zaporozhie. Las autoridades rusas se esforzarán por que el viaje tenga lugar «en un futuro muy próximo».

Momentos antes, el presidente ucraniano Vladímir Zelenski señaló que Kiev se mantiene en contacto permanente con el OIEA;

y que está dispuesto a dejar pasar una misión de la organización a la central en cuestión. Además, el mandatario instó a Rusia a retirar sus tropas de la planta; y de los territorios colindantes sin condiciones previas y «lo antes posible».

La semana pasada, el secretario general de la ONU, António Guterres; llamó a establecer un perímetro desmilitarizado en la zona de la planta para garantizar su seguridad.

El representante permanente de Rusia ante el organismo, Vasili Nebenzia; enfatizó que si los rusos abandonan la central nuclear quedará desprotegida y podrá ser utilizada por Kiev para perpetrar provocaciones más terribles.