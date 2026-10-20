¿Murió Kim Jong-un? Esto es lo que se sabe sobre los rumores

La supuesta muerte del líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, generó especulaciones en redes sociales tras difundirse versiones que aseguraban que había sufrido una hemorragia cerebral, entrado en coma y fallecido durante una emergencia médica en China.

Sin embargo, hasta este martes 20 de octubre de 2026, no existen pruebas verificadas que confirmen su muerte. Por el contrario, medios estatales norcoreanos informaron que el mandatario participó en una exposición de ropa y calzado celebrada en Pyongyang el lunes 19 de octubre.

¿De dónde surgieron los rumores?

Las versiones comenzaron a circular en la red social X a partir de publicaciones atribuidas a Wanjun Xie, un disidente chino radicado en Estados Unidos.

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Según esas publicaciones, Kim habría sufrido una hemorragia cerebral grave, perdido el conocimiento y sido trasladado de emergencia a un hospital de Pekín para recibir atención médica.

El autor de las afirmaciones también sostuvo que el mandatario había fallecido. Dijo que las autoridades norcoreanas habían trasladado su cuerpo de regreso al país en secreto para ocultar su muerte.

No obstante, esas afirmaciones se difundieron sin pruebas que permitieran confirmar el supuesto episodio médico ni el fallecimiento. La información la retomaron distintos medios internacionales, lo que amplificó la especulación.