¿Murió Kim Jong-un? Esto es lo que se sabe sobre los rumores

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La supuesta muerte del líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, generó especulaciones en redes sociales tras difundirse versiones que aseguraban que había sufrido una hemorragia cerebral, entrado en coma y fallecido durante una emergencia médica en China.
Sin embargo, hasta este martes 20 de octubre de 2026, no existen pruebas verificadas que confirmen su muerte. Por el contrario, medios estatales norcoreanos informaron que el mandatario participó en una exposición de ropa y calzado celebrada en Pyongyang el lunes 19 de octubre.
¿De dónde surgieron los rumores?
Las versiones comenzaron a circular en la red social X a partir de publicaciones atribuidas a Wanjun Xie, un disidente chino radicado en Estados Unidos.
Según esas publicaciones, Kim habría sufrido una hemorragia cerebral grave, perdido el conocimiento y sido trasladado de emergencia a un hospital de Pekín para recibir atención médica.
El autor de las afirmaciones también sostuvo que el mandatario había fallecido. Dijo que las autoridades norcoreanas habían trasladado su cuerpo de regreso al país en secreto para ocultar su muerte.
No obstante, esas afirmaciones se difundieron sin pruebas que permitieran confirmar el supuesto episodio médico ni el fallecimiento. La información la retomaron distintos medios internacionales, lo que amplificó la especulación.
Notas relacionadas
¿Qué se sabe hasta el momento?
En medio de las versiones, la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA) publicó fotografías que muestran a Kim Jong-un recorriendo una exposición de prendas de vestir y calzado junto a su hija, Kim Ju-ae, y funcionarios del país.
El reporte oficial situó la visita el 19 de octubre y las imágenes se difundieron al día siguiente. Sin embargo, los medios internacionales señalaron que no pudieron verificar de manera independiente cuándo se tomaron las fotografías.
Por su parte, funcionarios surcoreanos indicaron que no tenían información que respaldara los rumores sobre la muerte del gobernante. El medio surcoreano Yonhap informó que las versiones circulaban principalmente en redes sociales y medios extranjeros.
Las autoridades norcoreanas no respondieron directamente a las especulaciones, aunque la publicación de las imágenes ofreció una señal pública de que Kim seguía siendo presentado por los medios oficiales en actividades gubernamentales.
Un rumor que recuerda a otros casos
No es la primera vez que la salud de Kim Jong-un provoca especulaciones internacionales. En 2020 también circularon versiones que afirmaban que había muerto o que se encontraba en estado crítico, sin que aquellas versiones sobre su fallecimiento resultaran ciertas.
La limitada transparencia informativa de Corea del Norte dificulta la verificación independiente de acontecimientos relacionados con su máximo dirigente. Por ello, las afirmaciones sobre su salud requieren corroboración de fuentes confiables.
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