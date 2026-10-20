Rubio responde a Zelenski y le insta a priorizar el fin de la guerra

Moscú.- El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, rechazó este lunes las críticas por la falta de apoyo realizadas por el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, al que llamó, al igual que a Rusia, a centrarse en poner fin a la guerra.

«No ha habido pausa», dijo a la prensa en la ciudad uzbeka de Samarcanda, en alusión a la posible interrupción en la entrega de información de inteligencia a Kiev por parte de Washington.

Rubio, quien participa hoy en Uzbekistán en una reunión en el formato C5+1 con los cinco ministros de Exteriores de los países de Asia Central -Uzbekistán, Kazajistán, Tayikistán, Kirguistán y Turkmenistán-, añadió que desconoce «de dónde» recibe la información Zelenski, tanto sobre eso como sobre las restricciones al uso de la red satelital Starlink, de lo que se desentendió públicamente el jefe de la Casa Blanca, Donald Trump.

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«En lo que él tiene que centrarse y en lo que nosotros queremos centrarnos es en poner fin a la guerra. Eso es en lo que nosotros queremos que se centre todo el mundo. Es en lo que queremos que se centre Rusia», insistió.

Agregó que la prioridad para Trump es «intentar poner fin a esta guerra» y defendió la decisión del presidente de suspender durante 60 días la aplicación del paquete de sanciones contra Rusia conocido como Ley Graham.

En una clara crítica a la actual Administración estadounidense, Zelenski denunció hoy en declaraciones a la agencia Bloomberg: «Creo que se han dado pasos para convencer a Ucrania de que capitule».