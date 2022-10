Rishi Sunak, un primer ministro no blanco y muy rico para el Reino Unido

Rishi Sunak se convertirá en el nuevo primer ministro del Reino Unido luego de ganar el apoyo de la mayoría de los legisladores de su partido, en una carrera para comerse las uñas que comenzó el jueves (20 de octubre) cuando Liz Truss, primera ministra por solo 44 días, renunció.

Sunak dirigió la economía como ministro de Hacienda en el gobierno de Boris Johnson. En Reino Unido lo ven como uno de los candidatos mejor calificados para ocupar el cargo de líder del Partido Conservador, y por defecto del país.

Cuando Truss renunció, los posibles reemplazos comenzaron una carrera para obtener el mínimo requerido de 100 votos de los miembros del partido parlamentario para presentarse a la contienda por el liderazgo. Los contendientes eran Sunak, Penny Mordaunt, la líder de la Cámara de los Comunes, e incluso Boris Johnson, el ex primer ministro, quien parecía estar considerando regresar antes de descartarse durante el fin de semana.

Para el mediodía del lunes, el campo de Sunak había anunciado que ya había obtenido 185 votos, más de la mitad del partido. Mordaunt dijo que había obtenido 90 votos, informó la BBC, pero a las 2 pm de hoy, fecha límite para obtener suficientes nominaciones, Mordaunt anunció que se retiró del concurso, dejando a Sunak sin oposición.

Rishi Sunak, el más rico

Se espera que Rishi Sunak reciba el nombramiento de primer ministro por el rey Carlos III el martes (25 de octubre), convirtiéndose en el primer líder no blanco del Reino Unido. También será el titular con mayor fortuna personal.

Sunak, ex banquero de Goldman Sachs, ganó parte de su riqueza, pero la mayor parte proviene de su matrimonio con Akshata Murty. Su participación de menos del 1% en Infosys, una empresa tecnológica india fundada por su padre, tiene un valor estimado de £710 millones ($803 millones). La fortuna total de la pareja se estima en alrededor de £730 millones e incluye cuatro propiedades en el Reino Unido y los Estados Unidos.

El Libro Guinness de los Récords enumera al primer ministro británico más rico hasta la fecha como Edward Stanley, quien fue elegido en 1852 y tenía una fortuna personal valorada en alrededor de £ 440 millones en dinero de hoy.

Aunque Rishi Sunak es una opción popular con índices de aprobación bastante altos en las encuestas durante la pandemia y en la contienda por el liderazgo, su fabulosa riqueza ha sido un problema. ¿Está fuera de contacto, este usuario educado en una escuela privada, que se construyó una piscina climatizada y una cancha de tenis mientras el país luchaba contra la pandemia de covid y se derrumbaba en una crisis del costo de vida? Sus actos lo revelarán.

Breve historia del ascenso de Rishi Sunak

13 de febrero de 2020: Rishi Sunak es nombrado ministro de Hacienda por el primer ministro Boris Johnson.

20 de marzo: Johnson anuncia el primero de los bloqueos de Covid-19 del Reino Unido a medida que la pandemia mundial se extiende por Europa. Sunak anuncia medidas para apoyar a los trabajadores durante los próximos meses. Esto incluyó un plan de licencias de gran alcance.

8 de julio: a medida que comienzan a levantarse las restricciones de covid, Sunak lanza el esquema Eat Out to Help Out para subsidiar comidas en lugares de hospitalidad. Terminaría costando £ 840 millones ($ 950 millones), mucho más que los £ 500 millones presupuestados.

6 de abril de 2022: La popularidad de Sunak se ve afectada. Principalmente cuando se descubre que su esposa mantiene el estatus non-dom (no residente), lo que significa que puede evitar millones en impuestos en el Reino Unido.

7 de julio: Boris Johnson dimite como primer ministro del Reino Unido tras una serie de escándalos dañinos. La renuncia de Sunak fue uno de los puntos de inflexión. Comienza la carrera por liderar el Partido Conservador y el país.

5 de septiembre: Liz Truss vence a Rishi Sunak en la competencia por el liderazgo y es nombrada primera ministra al día siguiente.