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La huelga general de 24 horas convocada este miércoles en España provocó interrupciones en el transporte público, bloqueos de carreteras y paralizaciones en distintos sectores. Al menos 30 personas fueron detenidas durante incidentes entre trabajadores y fuerzas policiales.

La jornada también estuvo marcada por diferencias entre los sindicatos y las organizaciones empresariales sobre el alcance de la protesta.

Las centrales sindicales CCOO y UGT calificaron la movilización de «éxito». La describieron como una protesta laboral «justa» y «muy mayoritaria en buena parte del país».

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Los sindicatos aseguraron que la mayor participación se registró en la industria, la logística y el transporte. También reportaron un seguimiento promedio del 41 % en regiones como Castilla-La Mancha y Extremadura, y superior al 80 % en Cataluña y Andalucía.

CCOO indicó que se sumó a la huelga el 60,8 % de los empleados del comercio y el 61,9 % de los trabajadores de hostelería y turismo.

Sin embargo, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ofreció una valoración distinta. La patronal calificó el seguimiento de «bajo» y afirmó que había «normalidad» en la mayoría de las actividades.

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La organización situó la participación en un 10 % en Madrid, un 5 % en Castilla-La Mancha y un 2,6 % en la Comunidad Valenciana.

Por su parte, Hostelería de España informó de un «seguimiento bajísimo» y aseguró que el sector funcionaba «con gran normalidad».

Huelga general en Pamplona.

Transporte y actividad económica afectados

La huelga impactó distintos servicios durante una jornada de fuertes lluvias en gran parte del territorio español.

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En los puertos de Algeciras y Valencia se registraron paralizaciones. Fuentes portuarias informaron que las terminales de contenedores de Algeciras permanecían detenidas. Varios sindicatos describieron como «masivo» el seguimiento en Valencia.

Trabajadores también bloquearon los puertos de Barcelona y Tarragona. Otros se concentraron frente a centros de distribución y empresas de transporte.

El sector ferroviario reportó la suspensión de parte de sus servicios. Según los datos disponibles, dejaron de circular:

El 24 % de los trenes de alta velocidad y larga distancia previstos.

El 10,2 % de los servicios de cercanías y media distancia de Renfe.

En Madrid, el tránsito de vehículos disminuyó un 13 %. Además, los autobuses urbanos registraron una reducción del 63 % en el número de pasajeros durante la hora punta, según el ayuntamiento.

En el transporte aéreo, las aerolíneas cancelaron 263 operaciones, equivalentes al 5,82 % de los 4.529 vuelos programados para este miércoles.

El consumo eléctrico nacional también cayó hasta un 15,5 % entre las 10:00 y las 11:00, frente a las previsiones de Red Eléctrica.

Al menos 30 detenidos durante la huelga

Las primeras horas de la movilización estuvieron marcadas por enfrentamientos y cargas policiales contra trabajadores que intentaban bloquear carreteras y accesos a centros de distribución.

La mayoría de las detenciones se produjo en el País Vasco, donde las autoridades reportaron 13 arrestos, y en Madrid, con ocho.

Sindicatos y partidos de izquierda criticaron la actuación de las fuerzas de seguridad. Calificaron los operativos de «vergüenza», «violencia», «represión» y actitud «hostil» contra los manifestantes.

Polémica por la convocatoria

La protesta fue impulsada por el autodenominado Sindicato de Inquilinas, en medio de las demandas por el acceso a la vivienda y mejores condiciones salariales.

La convocatoria también generó cuestionamientos por celebrarse a menos de tres semanas de las elecciones generales. Organizaciones empresariales y sectores de la oposición conservadora y de extrema derecha la calificaron de «política» e incluso de «ilegal».

El Gobierno español, encabezado por una coalición de izquierda liderada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), pidió respeto para los trabajadores. Varios ministros apoyaron abiertamente la huelga.