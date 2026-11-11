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La epidemia, considerada la segunda más mortífera de la historia, afecta a ocho provincias de la República Democrática del Congo. La OMS trabaja en el desarrollo de vacunas contra la variante Bundibugyo.

La República Democrática del Congo (RDC) enfrenta una grave emergencia sanitaria por la epidemia de ébola declarada el pasado 15 de mayo, que ha dejado 5,387 fallecidos y 11,042 casos confirmados, según el último informe del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), con datos recopilados hasta el 9 de noviembre de 2026.

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El brote registra una tasa de letalidad del 48.8 %, lo que significa que cerca de la mitad de las personas diagnosticadas han fallecido a causa de la enfermedad.

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Las autoridades sanitarias también reportaron que 2,990 pacientes se han recuperado, mientras que otros 651 permanecen hospitalizados o en aislamiento.

La emergencia ha sobrepasado las fronteras congoleñas, con casos vinculados a la epidemia detectados en otros países africanos y europeos.

La segunda epidemia de ébola más mortífera de la historia

Antecedentes y alcance del brote

El brote actual se ha convertido en la segunda epidemia de ébola con mayor número de fallecidos registrada a nivel mundial.

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La más devastadora ocurrió entre 2014 y 2016 en África occidental, cuando aproximadamente 11,000 personas murieron y más de 28,000 resultaron infectadas.

De acuerdo con las autoridades congoleñas, esta es la decimoséptima epidemia de ébola registrada en el país.

La enfermedad afecta actualmente a 67 zonas de salud distribuidas en ocho de las 26 provincias de la República Democrática del Congo.

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Las provincias orientales de Ituri, considerada el epicentro del brote, y Kivu del Norte concentran la mayor parte de los contagios recientes.

Según el informe sanitario, Ituri registró el 57.7 % de los nuevos casos notificados el 9 de noviembre, mientras que Kivu del Norte concentró el 32.7 %.

También se han identificado contagios en Tshopo, Bas-Uélé, Haut-Uélé, Kivu del Sur, Ubangui del Sur y Ubangui del Norte.

Las autoridades indicaron que la tasa de seguimiento de contactos alcanza el 79.7 %, una medida fundamental para identificar posibles infecciones y limitar la propagación del virus.

OMS trabaja en dos vacunas contra la variante Bundibugyo

Retos sanitarios y vacunación

Uno de los principales desafíos de esta epidemia es que está causada por la variante Bundibugyo del virus del ébola, para la cual todavía no existe un tratamiento específico aprobado.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) trabaja en el desarrollo de dos vacunas experimentales que han iniciado ensayos clínicos de fase 1 en humanos.

Según la información sanitaria difundida, ambas candidatas han mostrado resultados iniciales favorables en materia de seguridad, aunque su desarrollo podría requerir varios meses adicionales.

Mientras avanzan las investigaciones, la República Democrática del Congo inició a finales de agosto una campaña de inmunización con la vacuna Ervebo.

Esta vacuna fue diseñada originalmente para combatir la variante Zaire del virus, la más común, pero estudios realizados en animales han mostrado indicios positivos de protección frente a Bundibugyo.

No obstante, esos resultados preliminares no equivalen a una eficacia demostrada en humanos contra esta variante.

Ébola se extiende a otros países africanos

La epidemia también ha provocado contagios en países vecinos y otras naciones del continente africano.

En Uganda, la OMS declaró el pasado 26 de agosto el fin del brote, después de registrarse 20 casos confirmados, incluidos 15 importados desde la República Democrática del Congo.

Dos personas fallecieron durante ese episodio.

En Kenia se contabilizaron nueve contagios vinculados al brote congoleño, incluidos dos fallecimientos, mientras que Nigeria reportó un caso.

Las autoridades sanitarias kenianas anunciaron este miércoles que el último paciente ingresado por ébola recibió el alta médica tras superar la enfermedad.

El ministro de Salud de Kenia, Aden Duale, informó que el país acumula 23 días sin registrar nuevos contagios y comenzará este jueves el período de vigilancia de 42 días necesario para poder ser declarado libre de la enfermedad.

«Hoy, el último paciente bajo tratamiento de ébola ha sido dado de alta sano y libre del virus», declaró el funcionario durante una rueda de prensa en Nairobi.

Reportan casos de ébola vinculados al brote en Europa

La emergencia sanitaria también ha tenido repercusiones en Europa.

De acuerdo con los reportes disponibles, Francia detectó un caso relacionado con la epidemia congoleña.

Asimismo, cuatro personas que contrajeron el virus en la República Democrática del Congo fueron evacuadas hacia distintos países europeos para recibir atención médica especializada.

Dos pacientes fueron trasladados a Alemania, uno a Países Bajos y otro al Reino Unido.

Estos casos están relacionados con personas infectadas durante su estancia en territorio congoleño y no implican necesariamente transmisión comunitaria en los países receptores.

¿Cómo se transmite el virus del ébola?

El ébola es una enfermedad viral grave que puede provocar complicaciones potencialmente mortales.

Se transmite principalmente por contacto directo con la sangre u otros fluidos corporales de personas infectadas que presentan síntomas, así como mediante el contacto con animales infectados o materiales contaminados.

Entre sus principales síntomas se encuentran la fiebre, el dolor muscular, la debilidad, los vómitos y la diarrea.

En los casos graves pueden producirse hemorragias y fallos orgánicos.

Las autoridades sanitarias mantienen la vigilancia epidemiológica, el seguimiento de contactos y las medidas de aislamiento para reducir la transmisión del virus, mientras continúan los esfuerzos internacionales para contener la epidemia.