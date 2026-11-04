Republicanos mantienen escaño en el Senado por Florida

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La republicana Ashley Moody ganó este martes el escaño en el Senado de Estados Unidos por Florida que dejó vacante Marco Rubio, tras asumir como secretario de Estado del presidente Donald Trump. Así lo proyectaron las cadenas NBC y Fox News, además de Decision Desk.
Moody, quien se desempeñaba como fiscal general de Florida, ocupaba el puesto de manera interina desde que el gobernador Ron DeSantis la designó para sustituir a Rubio. En esta contienda se enfrentó a la demócrata Angie Nixon, una de las figuras de mayor perfil de los Socialistas Democráticos de América (DSA, en inglés).
Con más del 95 % de los votos escrutados, Moody alcanzaba el 50,8 % de los sufragios, frente al 48,1 % obtenido por Nixon, actual congresista estatal por Jacksonville.
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Nixon buscaba una victoria histórica
Nixon sorprendió al imponerse en las primarias demócratas de Florida, en medio del avance de candidatos progresistas en diferentes estados del país. La dirigente pertenece a los Socialistas Democráticos de América, agrupación a la que también está vinculado Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York.
Sin embargo, su identificación con el socialismo democrático representó un desafío para captar el voto de los electores de origen cubano en Florida.
El escaño que dejó Marco Rubio
Con este resultado, Moody ocupará de manera definitiva el puesto que perteneció a Rubio desde 2011. El ahora secretario de Estado renunció al Senado el 20 de enero de 2025 para incorporarse al Gobierno de Trump.
Tras su salida, DeSantis designó a Moody, quien entonces era fiscal general de Florida, para ocupar el escaño de forma temporal.
La última vez que un candidato demócrata ganó un escaño en el Senado por Florida fue en 2012.
EFE
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