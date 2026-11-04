Republicanos mantienen escaño en el Senado por Florida

La republicana Ashley Moody ganó este martes el escaño en el Senado de Estados Unidos por Florida que dejó vacante Marco Rubio, tras asumir como secretario de Estado del presidente Donald Trump. Así lo proyectaron las cadenas NBC y Fox News, además de Decision Desk.

Moody, quien se desempeñaba como fiscal general de Florida, ocupaba el puesto de manera interina desde que el gobernador Ron DeSantis la designó para sustituir a Rubio. En esta contienda se enfrentó a la demócrata Angie Nixon, una de las figuras de mayor perfil de los Socialistas Democráticos de América (DSA, en inglés).

Con más del 95 % de los votos escrutados, Moody alcanzaba el 50,8 % de los sufragios, frente al 48,1 % obtenido por Nixon, actual congresista estatal por Jacksonville.