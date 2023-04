Reportan dos tiroteos en El Bronx; uno en oficina del presidente de la Asamblea Estatal

Las autoridades en Nueva York investigan un tiroteo en El Bronx cerca de la oficina local del presidente de la Asamblea Estatal Carl Heastie que dejó un herido.

Al momento de los hechos, Heastie se encontraba en Albany inmerso en las negociaciones por el presupuesto estatal.

Según información preliminar que reseñaron medios locales, atacantes dispararon al menos 10 veces desde un vehículo BMW sedan blanco por Gun Hill Road y Fenton Avenue a eso de las 3 p.m.

La identidad de la víctima de 20 años no ha sido divulgada. El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) confirmó que el herido, que recibió un disparo en la cabeza, fue trasladado a Jacobi Hospital Medical Center.

Aunque sufrió heridas de gravedad, posteriormente su condición fue actualizada a estable.

No está claro el móvil del ataque o si la víctima estaba siendo buscada.

Un empleado de la oficina de Heastie contactó al 911 cuando se desató el tiroteo.

“Yo escuché el tiroteo antes de colgar (el teléfono)”, declaró la persona al New York Post.

Al momento, las autoridades indagan si el BMW estuvo involucrado en un tiroteo previo reportado a aproximadamente una milla de la oficina del político demócrata.

En el primer ataque, dos pistoleros salieron de un auto y abrieron fuego a un grupo de personas que se encontraban delante del 1121 de East 225th Street a eso de las 2:50 p.m. Un tercer sospechoso también disparó desde el exterior del techo corredizo (sunroof). No hubo heridos en ese incidente.

Declaraciones de la prensa

En declaraciones escritas esta mañana a medios de prensa, Heastie dijo que no cuenta con todos los detalles del incidente, pero que están al pendiente del resultado de la investigación.

“Ayer me informaron que hubo un tiroteo afuera de mi oficina de distrito. Esta es una investigación en curso, y no tengo todos los detalles. Como sabrán, me encontraba en Albany al momento del tiroteo, pero estoy agradecido por la seguridad de mi personal y de todos los que se encontraban en los alrededores en ese momento”, indicó la oficina del portavoz demócrata.

“Lamentablemente, en este caso, otro joven de color ha sido víctima de la violencia armada. Como he dicho repetidamente, debemos dejar de centrarnos en los síntomas del delito y tratar la enfermedad. Debemos abordar el flagelo de las armas y la violencia armada que azota a nuestro país, y este es otro ejemplo más de la necesidad urgente que tenemos para actuar”, añadió el funcionario.

Precisamente, este lunes los legisladores en Albany llegaron a un acuerdo sobre el presupuesto, asunto que los había mantenido divididos por semanas.

El estancamiento se debió principalmente al tema de las reformas a las fianzas. Heastie y la líder de la mayoría en el Senado, Andrea Stewart-Cousins, no favorecen la propuesta de la gobernadora Kathy Hochul para otorgarle a los jueces más discreción al momento de conceder a un acusado libertad bajo fianza.

La reforma de la Ley de Fianzas de Nueva York del 2019 estipuló la cancelación de fianza en efectivo para la mayoría de los delitos menores y delitos graves no violentos.