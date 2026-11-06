Reportan arresto de supuesto líder de banda haitiana cuando intentaba huir

El presunto líder de la banda haitiana conocida como «Kenken», identificado como Jean Saint-Louis, habría sido arrestado el jueves 5 de noviembre cuando intentaba escapar hacia las Bahamas. Según informaciones difundidas por medios de comunicación caribeños, la detención se produjo durante un operativo conjunto de la Guardia Costera haitiana y militares salvadoreños.

Sin embargo, las autoridades no han confirmado oficialmente el arresto y todavía existen dudas sobre la identidad del sospechoso.

La supuesta captura ha generado gran atención en Haití, donde las fuerzas de seguridad mantienen operaciones contra grupos armados. El hombre es interceptado en el mar la mañana del jueves, cuando presuntamente intentaba llegar a las Bahamas a bordo de una pequeña embarcación, según publicaciones de medios.

Publicidad

Las mismas fuentes señalan que el sospechoso podría enfrentar acusaciones por delitos graves, entre ellos extorsión, homicidio, secuestro y tráfico ilegal de armas. No obstante, hasta el momento no se han divulgado documentos judiciales que respalden estas imputaciones.