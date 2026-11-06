Reportan arresto de supuesto líder de banda haitiana cuando intentaba huir

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El presunto líder de la banda haitiana conocida como «Kenken», identificado como Jean Saint-Louis, habría sido arrestado el jueves 5 de noviembre cuando intentaba escapar hacia las Bahamas. Según informaciones difundidas por medios de comunicación caribeños, la detención se produjo durante un operativo conjunto de la Guardia Costera haitiana y militares salvadoreños.
Sin embargo, las autoridades no han confirmado oficialmente el arresto y todavía existen dudas sobre la identidad del sospechoso.
La supuesta captura ha generado gran atención en Haití, donde las fuerzas de seguridad mantienen operaciones contra grupos armados. El hombre es interceptado en el mar la mañana del jueves, cuando presuntamente intentaba llegar a las Bahamas a bordo de una pequeña embarcación, según publicaciones de medios.
Las mismas fuentes señalan que el sospechoso podría enfrentar acusaciones por delitos graves, entre ellos extorsión, homicidio, secuestro y tráfico ilegal de armas. No obstante, hasta el momento no se han divulgado documentos judiciales que respalden estas imputaciones.
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Un antiguo obituario genera dudas sobre su identidad
La información sobre el supuesto arresto ha despertado interrogantes debido a una publicación anterior de Radio Graphie. El 9 de octubre de 2024, ese medio haitiano informó que un hombre identificado como Jean Saint-Louis, conocido con el apodo de «Ti Kenken», había muerto durante un enfrentamiento con la Policía en la comuna de Dame-Marie.
Hay dudas con la identidad de la persona detenida por la coincidencia entre el nombre y el sobrenombre.
Aunque existe la posibilidad de que se trate de dos individuos diferentes con apodos similares, hasta ahora no hay elementos verificados que permitan establecerlo.
El supuesto arresto ocurre en medio del incremento de la presencia militar salvadoreña en Haití para apoyar las operaciones contra las pandillas.
A principios de noviembre desplegaron a más de 2,000 soldados salvadoreños en territorio haitiano, principalmente para participar en las labores de búsqueda de cuatro integrantes de su contingente que habían desaparecido.
Hasta el momento, las autoridades haitianas no han ofrecido una confirmación pública sobre la detención de Jean Saint-Louis. Ni las circunstancias del operativo ni su situación judicial.
Fuente Agencias
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