Regreso de María Corina Machado a Venezuela genera reacciones internacionales

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El regreso de la líder opositora María Corina Machado a Venezuela ha generado reacciones internacionales y nuevas expectativas sobre el futuro político del país. Alemania considera que su retorno representa un paso hacia la transición democrática, mientras Estados Unidos destaca su papel en las gestiones que hicieron posible su vuelta.
Machado regresó a territorio venezolano el domingo 25 de octubre de 2026, tras permanecer fuera del país desde diciembre de 2025. Su llegada estuvo acompañada de muestras de apoyo de simpatizantes, quienes se congregaron en distintas localidades para recibirla.
La dirigente opositora salió de Venezuela de manera clandestina para viajar a Oslo, Noruega, con motivo de la entrega del Premio Nobel de la Paz. Desde entonces, no había logrado regresar a su país.
Simpatizantes reciben a María Corina Machado con esperanza
El regreso de Machado estuvo acompañado de manifestaciones de apoyo en varias regiones de Venezuela.
Durante su recorrido hacia Caracas, la dirigente pasó por los estados Lara, Yaracuy, Carabobo y Aragua. En esas localidades, cientos de personas se incorporaron a la caravana para saludarla y expresar su respaldo.
En Barquisimeto, Machado participó en una eucaristía en la localidad de Santa Rosa, donde fue recibida por seguidores de su partido, Vente Venezuela.
Posteriormente, la caravana continuó su trayecto hacia la capital, mientras simpatizantes se concentraban en distintos puntos para esperar su llegada.
Entre las expresiones de apoyo destacó el testimonio de venezolanos que ven en su regreso una oportunidad para recuperar la estabilidad política. También reunirse con familiares que permanecen fuera del país.
Uno de los ciudadanos que acudió a recibirla expresó su esperanza de que sus hijos también puedan regresar a Venezuela, reflejando las expectativas de quienes desean reencontrarse con sus seres queridos.
La propia Machado confirmó su llegada a Caracas mediante una publicación en X, en la que manifestó su satisfacción por encontrarse nuevamente en la capital venezolana.
Notas relacionadas
Alemania considera que el regreso de Machado favorece la transición democrática
El Gobierno alemán calificó el retorno de María Corina Machado como un avance hacia la apertura política y económica de Venezuela.
Martin Giese, portavoz del Ministerio de Exteriores de Alemania, afirmó en una rueda de prensa en Berlín que su país respalda una transición pacífica que permita celebrar elecciones libres.
El funcionario sostuvo que estas aspiraciones responden a las demandas de la población venezolana. Además, señaló que Berlín apoya las reivindicaciones ciudadanas en favor de la democratización.
Giese también consideró que el regreso de Machado no habría sido posible sin la autorización del Gobierno venezolano, debido al control que ejercen las autoridades sobre las fronteras.
No obstante, aclaró que Alemania no dispone de información propia sobre las circunstancias específicas que permitieron el retorno de la dirigente y mencionó el posible papel de Estados Unidos en las gestiones.
Estados Unidos atribuye su regreso a labores de mediación
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró que la vuelta de Machado fue posible gracias a la mediación de su país.
Según Rubio, estas gestiones también han facilitado el retorno de cientos de figuras opositoras y la liberación de numerosos presos políticos.
Por su parte, el subsecretario de Estado Christopher Landau reaccionó al regreso de la dirigente con un llamado a la paz y la reconciliación nacional.
A través de su cuenta en la red social X, Landau expresó sus deseos de que Venezuela avance hacia un escenario de justicia y entendimiento entre sus ciudadanos.
La oposición busca elecciones libres y un acuerdo nacional
Pedro Urruchurtu Noselli, director de Relaciones Internacionales de Machado y de Vente Venezuela, afirmó que el regreso de la dirigente busca consolidar el cambio político y avanzar hacia la recuperación de las instituciones democráticas.
El colaborador también planteó la necesidad de construir un acuerdo nacional amplio e inclusivo que permita superar las diferencias políticas y establecer bases comunes para el futuro del país.
Asimismo, agradeció al presidente estadounidense, Donald Trump, a Marco Rubio y al Gobierno de Estados Unidos por el apoyo brindado.
La oposición sostiene que este proceso debe conducir a elecciones presidenciales libres, justas y verificables.
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