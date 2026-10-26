Regreso de María Corina Machado a Venezuela genera reacciones internacionales

El regreso de la líder opositora María Corina Machado a Venezuela ha generado reacciones internacionales y nuevas expectativas sobre el futuro político del país. Alemania considera que su retorno representa un paso hacia la transición democrática, mientras Estados Unidos destaca su papel en las gestiones que hicieron posible su vuelta.

Machado regresó a territorio venezolano el domingo 25 de octubre de 2026, tras permanecer fuera del país desde diciembre de 2025. Su llegada estuvo acompañada de muestras de apoyo de simpatizantes, quienes se congregaron en distintas localidades para recibirla.

La dirigente opositora salió de Venezuela de manera clandestina para viajar a Oslo, Noruega, con motivo de la entrega del Premio Nobel de la Paz. Desde entonces, no había logrado regresar a su país.

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Simpatizantes reciben a María Corina Machado con esperanza

El regreso de Machado estuvo acompañado de manifestaciones de apoyo en varias regiones de Venezuela.

Durante su recorrido hacia Caracas, la dirigente pasó por los estados Lara, Yaracuy, Carabobo y Aragua. En esas localidades, cientos de personas se incorporaron a la caravana para saludarla y expresar su respaldo.

En Barquisimeto, Machado participó en una eucaristía en la localidad de Santa Rosa, donde fue recibida por seguidores de su partido, Vente Venezuela.

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Posteriormente, la caravana continuó su trayecto hacia la capital, mientras simpatizantes se concentraban en distintos puntos para esperar su llegada.

Entre las expresiones de apoyo destacó el testimonio de venezolanos que ven en su regreso una oportunidad para recuperar la estabilidad política. También reunirse con familiares que permanecen fuera del país.

Uno de los ciudadanos que acudió a recibirla expresó su esperanza de que sus hijos también puedan regresar a Venezuela, reflejando las expectativas de quienes desean reencontrarse con sus seres queridos.

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La propia Machado confirmó su llegada a Caracas mediante una publicación en X, en la que manifestó su satisfacción por encontrarse nuevamente en la capital venezolana.