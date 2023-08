Tailandia. – El chef español Daniel Sancho se declaró culpable de asesinato luego de ultimar a Edwin Arrieta, de 44 años, en Tailandia.

Actualmente Sancho se encuentra en prisión. Según fuentes internacionales el cuerpo de la víctima fue descuartizado y separado en 14 bolsas.

En declaraciones, Daniel Sancho, de 29 años de edad, dijo que ambos hombres eran amigos y se encontraban en una habitación de un hotel, y aunque dijo ser “culpable”, alega ante sus abogados de oficio que “era el rehén de Edwin.

Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho.

Sancho.