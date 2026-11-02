Quién era Nathalia Gadelha, la copiloto de 20 años fallecida en Florida

Nathalia Gadelha Filgueiras, de 20 años, era una joven piloto estadounidense de origen brasileño que había convertido su pasión por la aviación en una carrera profesional. Fue identificada por sus familiares como la copiloto del avión privado Learjet 60 que se estrelló el domingo 1 de noviembre en el condado de Palm Beach, Florida, causando la muerte de sus nueve ocupantes.

Su interés por volar comenzó desde pequeña, influenciada por su padre, quien también era piloto. En 2020 inició sus clases de aviación. En 2023, cuando todavía cursaba la secundaria, obtuvo su licencia de piloto privado a los 17 años, antes incluso de conseguir su permiso de conducir.

Con el paso de los años, acumuló aproximadamente 1,300 horas de vuelo y trabajó como instructora en una escuela de aviación. Esto antes de incorporarse a la compañía de vuelos privados Upper Jets, con sede en Fort Lauderdale. Su objetivo era convertirse en piloto de una aerolínea comercial.

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La joven viajaba como parte de la tripulación del avión que cubría la ruta entre Austin, Texas, y North Eleuthera, en Bahamas. Su familia confirmó su identidad mientras las autoridades investigan las causas del accidente, que también cobró la vida de otras ocho personas.