¿Quién asumirá la Presidencia de Paraguay tras la renuncia de Santiago Peña?

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
El vicepresidente Pedro Alliana se prepara para asumir la Presidencia de Paraguay, luego de que Santiago Peña presentara su renuncia este jueves 5 de noviembre, en medio de la crisis política y financiera provocada por la intervención de Ueno Bank.
Sin embargo, el cambio de mando depende de las decisiones que adopte el Congreso paraguayo. La Cámara de Diputados debe avanzar con el procedimiento y el Senado tiene pendiente resolver la renuncia del mandatario y el juicio político aprobado en su contra.
La Cámara Baja aprobó por unanimidad, con 78 votos, la acusación para someter a Peña a un juicio político. Los legisladores remitieron el expediente al Senado, que deberá decidir si continúa el proceso o acepta la dimisión presidencial.
Por otra parte, los diputados rechazaron el pedido de juicio político contra Alliana. La votación terminó con 48 votos en contra y 30 a favor, lo que despejó su camino para asumir el Ejecutivo.
Notas relacionadas
¿Qué establece la Constitución paraguaya?
El artículo 234 de la Constitución Nacional establece que el vicepresidente reemplaza al presidente cuando se produce una vacancia definitiva y debe completar el período constitucional.
En este caso, Alliana asumiría el mandato hasta el 15 de agosto de 2028, fecha en que concluye el actual período presidencial.
Si Alliana llega a la Presidencia, también quedará vacante la Vicepresidencia. Como el período constitucional se encuentra en sus últimos dos años, el Congreso deberá designar a quien ocupe ese cargo por el tiempo restante, conforme al mismo artículo constitucional.
Mientras tanto, el Congreso debe definir el procedimiento para formalizar la salida de Peña y permitir la juramentación de su sucesor. El desenlace también tendrá consecuencias para la situación política y judicial del mandatario saliente.
Te puede interesar
- Santiago Peña queda bajo arresto domiciliario tras su destitución en Paraguay
- Senado de Paraguay destituye a Santiago Peña por crisis de Ueno Bank
- Santiago Peña anuncia que acudirá al juicio político en su contra en Paraguay
- Santiago Peña pide 72 horas para prepararse ante el juicio político
- Periodista afirma que Santiago Peña podría enfrentar prisión por caso Ueno Bank