¿Quién asumirá la Presidencia de Paraguay tras la renuncia de Santiago Peña?

El vicepresidente Pedro Alliana se prepara para asumir la Presidencia de Paraguay, luego de que Santiago Peña presentara su renuncia este jueves 5 de noviembre, en medio de la crisis política y financiera provocada por la intervención de Ueno Bank.

Sin embargo, el cambio de mando depende de las decisiones que adopte el Congreso paraguayo. La Cámara de Diputados debe avanzar con el procedimiento y el Senado tiene pendiente resolver la renuncia del mandatario y el juicio político aprobado en su contra.

La Cámara Baja aprobó por unanimidad, con 78 votos, la acusación para someter a Peña a un juicio político. Los legisladores remitieron el expediente al Senado, que deberá decidir si continúa el proceso o acepta la dimisión presidencial.

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Por otra parte, los diputados rechazaron el pedido de juicio político contra Alliana. La votación terminó con 48 votos en contra y 30 a favor, lo que despejó su camino para asumir el Ejecutivo.