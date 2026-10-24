Puerto Rico protesta contra LUMA Energy por alza eléctrica

San Juan.– Cientos de personas protestaron este sábado en Puerto Rico contra LUMA Energy, la empresa privada encargada de la transmisión y distribución de electricidad, por el aumento de las tarifas eléctricas, los frecuentes apagones y el encarecimiento del costo de vida.

La manifestación se realizó frente a las oficinas que la compañía comparte con la sede de la estatal Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), en San Juan, bajo la vigilancia de un dispositivo policial. Los participantes corearon consignas como «lucha sí, entrega no» y exhibieron pancartas con mensajes como «LUMA fuera» y «los aumentos son insostenibles».

La convocatoria surgió de manera espontánea en las redes sociales, impulsada por comerciantes afectados por el incremento de la factura eléctrica, que a principios de octubre subió un 18.5 %, hasta alcanzar los 33.85 centavos de dólar por kilovatio hora (kWh).

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Esta tarifa representa un récord para la isla y supera ampliamente el promedio de Estados Unidos, país del que Puerto Rico es un Estado Libre Asociado.

Durante la marcha también ondearon banderas puertorriqueñas y sonaron los panderos de la plena, mientras algunos manifestantes utilizaron accesorios creativos para denunciar el impacto de los costos de electricidad en los hogares y negocios.

Entre las canciones escuchadas estuvo «Lo que le pasó a Hawaii», del artista Bad Bunny, cuya letra aborda la identidad puertorriqueña y las preocupaciones sobre el futuro de la isla.

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LUMA Energy rechaza responsabilidad por el aumento

Ante las críticas, LUMA Energy defendió su posición mediante un comunicado en el que afirmó que no es responsable del incremento de las tarifas, debido a que no compra el combustible ni genera electricidad, dos factores que inciden en los costos del servicio.

Christian Delgado, el comerciante que convocó la protesta a través de las redes sociales, explicó que tuvo que cerrar su negocio debido a los elevados costos de la electricidad y que contempla emigrar.

«Queríamos seguir con nuestro negocio en Puerto Rico, pero se nos hizo imposible, no solamente por LUMA, sino también por el Gobierno. Hay muchos culpables en este cuento», expresó durante la manifestación.

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Delgado sostuvo que la movilización ciudadana puede contribuir a impulsar cambios y llamó a ampliar las protestas para aumentar la presión sobre las autoridades.

Gobernadora propone medidas de alivio

El comerciante consideró que la convocatoria pudo influir en la decisión de la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, de solicitar a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que los alimentos preparados estén exentos del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) durante noviembre y diciembre, como medida de alivio ante el encarecimiento de la energía.

Sin embargo, Delgado calificó la propuesta de insuficiente y pidió medidas dirigidas a las causas del problema eléctrico.

Por su parte, González también cuestionó la gestión de LUMA Energy. Su Administración mantiene una disputa judicial para poner fin al contrato con la compañía, cuyos resultados, según la gobernadora, «no han estado a la altura».