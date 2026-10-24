Las protestas en Francia mantienen su fuerza sin violencia generalizada

París.– Las protestas contra el Gobierno francés mantuvieron su intensidad este sábado, con multitudinarias concentraciones en distintas ciudades del país, pero sin los episodios de violencia extrema registrados una semana antes.

La jornada estuvo marcada por una mayor presencia policial y la participación de sindicatos, estudiantes y los llamados «chalecos amarillos», cuyas reivindicaciones se centran en el encarecimiento del costo de la vida, las condiciones estudiantiles y otras demandas sociales.

A diferencia de las manifestaciones del 17 de octubre, cuando se produjeron actos de vandalismo y saqueos en numerosos establecimientos comerciales, las movilizaciones de este sábado transcurrieron mayoritariamente en calma, bajo la organización de los sindicatos.

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En Orleans, ciudad del centro de Francia, las autoridades reforzaron la vigilancia debido a la coincidencia de una manifestación antifascista con el congreso del partido de extrema derecha de Marine Le Pen. Sin embargo, tampoco se registraron allí los episodios de violencia que se temían.

Francia despliega 70,000 policías

Según los organizadores, las manifestaciones reunieron a unas 800,000 personas en todo el país, mientras que el Ministerio del Interior contabilizó 410,000 participantes. La institución había reportado 550,000 manifestantes durante la jornada del 17 de octubre.

El Gobierno había prohibido algunas de las concentraciones previstas y trasladado otras a zonas periféricas para evitar afectaciones en los principales centros comerciales.

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Aunque la mayoría de las movilizaciones se desarrolló de manera pacífica, al final del día se produjeron enfrentamientos aislados entre manifestantes y agentes del orden en ciudades como París, Lyon, Marsella, Burdeos, Toulouse y Estrasburgo. La Policía utilizó gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar algunas concentraciones.

El dispositivo de seguridad, reforzado hasta alcanzar los 70,000 agentes desplegados en todo el territorio, buscaba evitar que las autoridades volvieran a verse desbordadas por los disturbios de la semana anterior.

Macron enfrenta nuevas presiones

Las protestas también estuvieron dirigidas contra el presidente Emmanuel Macron, a quien los manifestantes acusan de no atender sus demandas en medio del deterioro de las condiciones económicas y sociales.

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El movimiento, que comenzó hace tres semanas con movilizaciones estudiantiles, ha sumado a sindicatos y otros sectores de la sociedad, aumentando la presión sobre el Ejecutivo francés.

Con una popularidad debilitada y limitaciones presupuestarias en medio del endeudamiento del país, Macron enfrenta dificultades para contener las manifestaciones, mientras se desarrolla la campaña política de cara a su sucesión.

El dirigente de la izquierda radical Jean-Luc Mélenchon, uno de los principales aspirantes a la presidencia y participante en las protestas, lanzó una crítica directa al mandatario: «Ceda y deje de hacernos perder el tiempo».

Los convocantes anunciaron una nueva jornada de movilización para el próximo sábado, como antesala de una huelga general prevista para el 5 de noviembre, con la que esperan intensificar sus reclamos contra el Gobierno.