Protestas de la Generación Z terminan en disturbios y saqueos en Alemania

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Alemania se sumó este sábado a la ola de protestas juveniles que se extiende por Europa, con manifestaciones en más de 30 ciudades para exigir mejoras en la educación, reducción del costo de vida y mayor participación política.
Las movilizaciones, organizadas bajo el movimiento «Gen Z regelt», reunieron a decenas de miles de personas. Sin embargo, en Frankfurt la jornada terminó en disturbios, con saqueos de establecimientos comerciales, escaparates destruidos y enfrentamientos entre manifestantes y agentes policiales.
La Policía utilizó cañones de agua y gas pimienta para dispersar a grupos violentos, mientras varios agentes resultaron heridos. También se reportaron incidentes en ciudades como Hamburgo y Colonia.
Entre las principales demandas de los jóvenes figuran mayores inversiones en educación, mejores condiciones económicas y el rechazo al servicio militar obligatorio.
Aunque la mayoría de las manifestaciones transcurrió pacíficamente, las autoridades denunciaron que grupos violentos aprovecharon las movilizaciones para provocar disturbios.
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