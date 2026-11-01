 Saltar al contenido
CDN
Internacionales
Añadir CDN a Google

Protestas de la Generación Z terminan en disturbios y saqueos en Alemania

Las movilizaciones, organizadas bajo el movimiento «Gen Z regelt», reunieron a decenas de miles de personas. Sin embargo, en Frankfurt la jornada terminó en disturbios, con saqueos de establecimientos comerciales, escaparates destruidos y enfrentamientos entre manifestantes y agentes policiales.

Noemy Vicioso
Protestas de la Generación Z terminan en disturbios y saqueos en Alemania
Protestas de la Generación Z terminan en disturbios y saqueos en Alemania
¿Quieres resumir esta noticia?

Alemania se sumó este sábado a la ola de protestas juveniles que se extiende por Europa, con manifestaciones en más de 30 ciudades para exigir mejoras en la educación, reducción del costo de vida y mayor participación política.

Las movilizaciones, organizadas bajo el movimiento «Gen Z regelt», reunieron a decenas de miles de personas. Sin embargo, en Frankfurt la jornada terminó en disturbios, con saqueos de establecimientos comerciales, escaparates destruidos y enfrentamientos entre manifestantes y agentes policiales.

La Policía utilizó cañones de agua y gas pimienta para dispersar a grupos violentos, mientras varios agentes resultaron heridos. También se reportaron incidentes en ciudades como Hamburgo y Colonia.

Entre las principales demandas de los jóvenes figuran mayores inversiones en educación, mejores condiciones económicas y el rechazo al servicio militar obligatorio.

Aunque la mayoría de las manifestaciones transcurrió pacíficamente, las autoridades denunciaron que grupos violentos aprovecharon las movilizaciones para provocar disturbios.

Notas relacionadas:

Te puede interesar

  1. InternacionalesEmoción entre los fieles que asisten a la última misa de León XIV en Uruguay
  2. InternacionalesUn terremoto en Japón de 5,7 deja al menos 20 heridos
  3. InternacionalesLeon XIV en Uruguay: Visita la parroquia de Santa Teresita en Juanicó 
  4. InternacionalesHallan tres cuerpos en la vivienda del presunto autor del tiroteo en Cracovia
  5. InternacionalesAmong Us permitió rescatar a menor que tenía más de 500 días secuestrada
Recibe las noticias más importantes en tu correoSuscríbete a nuestro newsletter y mantente informado.

Leer términos y condiciones · Políticas de privacidad
ETIQUETAS:ProtestasAlemaniaDisturbios
Comparte esta noticia:

ÚLTIMAS NOTICIAS