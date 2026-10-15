Protesta contra Milei termina con chorros de agua en Buenos Aires

La Policía argentina lanzó gases lacrimógenos y chorros de agua contra miles de personas que protestaron este jueves en Buenos Aires contra el Gobierno de Javier Milei. Los manifestantes defendían la universidad pública y exigían más recursos para los centros educativos.

La intervención policial ocurrió después de que un grupo de unos ocho encapuchados comenzara a romper mobiliario urbano. También lanzaron objetos contra la valla que rodea el Parlamento.

Los gases afectaron a estudiantes, docentes, trabajadores universitarios y familias que participaban de forma pacífica en la marcha. Los manifestantes reclamaban la aplicación de la ley de financiamiento universitario para aumentar los fondos destinados a las universidades.

Publicidad

La protesta también busca mejores salarios y más recursos para las instituciones públicas.

Durante los incidentes, un camarógrafo del canal C5N recibió un golpe en el rostro. El periodista se había acercado a uno de los hombres para preguntarle a qué grupo pertenecía y qué llevaba en su bolso.