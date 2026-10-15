Protesta contra Milei termina con chorros de agua en Buenos Aires

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
La Policía argentina lanzó gases lacrimógenos y chorros de agua contra miles de personas que protestaron este jueves en Buenos Aires contra el Gobierno de Javier Milei. Los manifestantes defendían la universidad pública y exigían más recursos para los centros educativos.
La intervención policial ocurrió después de que un grupo de unos ocho encapuchados comenzara a romper mobiliario urbano. También lanzaron objetos contra la valla que rodea el Parlamento.
Los gases afectaron a estudiantes, docentes, trabajadores universitarios y familias que participaban de forma pacífica en la marcha. Los manifestantes reclamaban la aplicación de la ley de financiamiento universitario para aumentar los fondos destinados a las universidades.
La protesta también busca mejores salarios y más recursos para las instituciones públicas.
Durante los incidentes, un camarógrafo del canal C5N recibió un golpe en el rostro. El periodista se había acercado a uno de los hombres para preguntarle a qué grupo pertenecía y qué llevaba en su bolso.
Notas relacionadas
Las cámaras de televisión también captaron el momento en que una bomba de gas lacrimógeno impactó en la cabeza de una mujer. La manifestante explicó que acudió a la marcha para reclamar una educación pública para sus hijos.
Los hechos ocurrieron poco antes del acto central de la protesta. La actividad comenzó entre el humo de los gases y momentos de confusión.
Protestas en otras ciudades
La movilización también se realizó en otras ciudades de Argentina. A la jornada se sumaron sindicatos, grupos sociales, ambientalistas y activistas que rechazan los recortes del Gobierno de Milei.
Los participantes reclamaron más fondos para las universidades públicas y rechazaron las medidas que afectan a la educación y los programas sociales.
EFE
Te puede interesar
- Renuncia fiscal de Florida que supervisó acusación contra Raúl Castro
- Un terremoto en Japón de 5,7 deja al menos 20 heridos
- Among Us permitió rescatar a menor que tenía más de 500 días secuestrada
- Cerca de 1,2 millones de clientes de Ueno bank han recibido ya sus fondos
- Alliana promete compensar a afectados por cierre de Ueno Bank en Paraguay